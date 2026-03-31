Больше пишут о Грицике и Одарке. В сети встревожены подготовкой Украины к "Евровидению"

Как аисты Грицик и Одарка стали популярнее самой певицы

Подготовка Украины к участию в "Евровидении 2026" оказалась в центре обсуждений в соцсетях. Кроме того, что группе Leleka нашли замену, пользователи обратили внимание на ограниченное количество новостей о представительнице страны и в целом сдержанную информационную кампанию за почти месяц до конкурса.

Еще раньше участница от Украины — певица LELEKA — откровенно признавалась, что на последние недели даже не начинала полноценную подготовку к конкурсу. По ее словам, она была шокирована масштабами затрат — участие в "Евровидении" нуждается в десятках тысяч долларов, а иногда и больше. При этом вопрос финансирования остается открытым — поиск спонсоров еще не начался, хотя до мая остались считанные недели.

На этом фоне в соцсетях начала распространяться сообщение пользовательницы Threads, вызвавшей активную реакцию. "Ноу комментс… очень мощная кампания и подготовка… очень досадно… даже без номера я так понимаю денег нет… Неужели даже не будем представлены? Что думаете по этому поводу?"

К публикации она добавила скрин результатов поиска. По запросу "leleka" у Google только одна новость об артистке, которая представит Украину на "Евровидении". В то же время, большинство результатов касается пары аистов — Грицика и Одарки.

Речь идет о белых аистах, за жизнью которых украинцы следят в режиме онлайн. Птицы уже стали узнаваемыми героями сети, а их трансляции стабильно собирают внимание пользователей.

