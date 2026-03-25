Конкурс только для артистов при деньгах? В сети споры из-за заявления LELÉKA о нехватке средств для Евровидения 2026

Победительница национального отбора "расколола" украинцев

Вокруг подготовки Украины к Евровидению 2026, что состоится в мае в Вене, разгорелись дискуссии. Поводом стало заявление победительницы Нацотбора о недостатке средств на достойную подготовку к песенному конкурсу.

Пока команда артистки ищет ресурсы, украинцы в сети разделились на два непримиримых лагеря в threads. Часть аудитории встала на защиту исполнительницы, отмечая, что Евровидение не должно быть "конкурсом кошельков". Поклонники считают несправедливым то, что участие в престижном шоу становится доступным только для состоятельных артистов или имеющих мощных спонсоров.

Люди, вы серьезно? Да, подготовка к конкурсу – это большие средства. И да, не у всех есть такие деньги. Но выходит так, что только артисты при деньгах должны участвовать в конкурсе? Я все еще вспоминаю выступление участника из Португалии. Который просто вышел, спел, без шоу или какого-нибудь продакшена — и выиграл пользователь Olena Molozhava

Однако некоторые считают, что, подавая заявку на Нацотбор, артист должен трезво оценивать свои возможности. Кроме финансового вопроса, под сомнение ставят и саму песню, и дальнейшие намерения певицы.

Зачем идти было тогда? Все прекрасно понимают, что этот конкурс – это большие средства. Она выступит и большинство забудут за нее и, наверное, поедет обратно в Германию, возможно пару раз выступит в Украине и все. Песня не запоминается вообще. Если уже идешь на такой конкурс, то понимаешь, что представляешь всю страну и нужно готовиться, чтобы достойно представить пользователь siorvyna.tan

Чтобы просто прийти и выиграть без денег, нужно иметь запоминающуюся песню офигенную, интересную, а не вот эту нудятину, которую притянули за уши. Быть харизматичным, ну и ноты нужно дотягивать. Это не хейт, как вы любите говорить, а субъективное мнение и критика. Примите уже этот факт пользователь mariana_moonshadow

Что известно о певице LELÉKA

Настоящее имя – Виктория Корникова. Украинская певица, аранжировщица и композитор, проживающая в Берлине и исполняющая этноджаз. Родилась 10 ноября 1990 года в Днепропетровской области (город Першотравенск — ныне Шахтерское).

Окончила Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, училась джазовому вокалу и кинокомпозиции в Дрездене. Победительница Нацотбора, которая представит Украину на Евровидении 2026 года с песней Ridnym.