Вырвали из контекста: Огневич возмущена фейками о ней и Зеленском

Певица в соцсети расставила все точки над "і"

Украинская певица Злата Огневич возмутилась, что ее слова в недавнем интервью вырвали из контекста ради громких заголовков. Некоторые украинские СМИ написали, что певица не возьмет трубку, если ей позвонит президент Зеленский. Артистка ответила на такие новости, объяснив свою позицию.

В соцсети Threads Злата заявила, что ее фраза о том, что она не ответит на звонок президента, была вырвана из контекста ради заголовков.

Меня спросили на интервью, чисто гипотетически, если бы ко мне за советом обратился президент. Я не думаю, что компетентна советовать что-нибудь Зеленскому написала Злата Огневич

Злата Огневич. Фото: https://www.instagram.com/zlata.ognevich/

По ее словам, она вообще не берет трубку, если ей звонят с "левых" номеров. Так она заботится о своей частной жизни.

А трубку не беру в принципе от незнакомых номеров, так как оберегаю свою частную территорию и право на частную жизнь. И меньше всего желаю быть связанной с политикой добавила певица

Скриншот поста Златы Огневич в Threads

Отметим, что ранее Огневич все же была связана с политикой, причем напрямую — она была народным депутатом. Певица прошла в парламент на внеочередных выборах в октябре 2014 года по списку "Радикальной партии Олега Ляшко". Однако спустя год — в ноябре 2015 года, артистка сложила свой мандарт.

