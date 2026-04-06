Киркоров одобряет: представитель Армении на Евровидении 2026 оскандалился из-за россиян

Симон Оганесян, более известный под сценическим именем Simón, в 2026 году будет представлять Армению на Евровидении. И хотя нет информации о его гастролях в России и он публично не поддерживал войну в Украине, вероятно, его творчество хорошо знают россияне.

Так, на странице eurofans.ua в соцсети Threads опубликовали интересный скриншот и обвинили его в связях с Россией и россиянами. Как оказалось, новое видео Simón в Instagram, на котором звучит его конкурсная песня "Paloma Rumba", прокомментировал российский поп-король Филипп Киркоров. Он написал "Good luck", а певец ответил ему благодарностью.

Кто-то удивлен? Представитель Армении на Евровидении этого года, хоть и удалил все сохранившиеся записи в Instagram, где поет для россиян, но в голове ничего не подчистил говорится в подписи к скриншоту

Скриншот поста с комментарием Киркорова

Отметим, что в сети нет информации о гастролях Симона Оганесяна в России. А команда, которая работает с ним над подготовкой выступления на Евровидении, максимально интегрирована в западный шоу-бизнес.

Кроме того, Simón не делал никаких публичных заявлений относительно российского вторжения в Украину. Он позиционирует себя как артиста "новой генерации" армянской поп-культуры, более самобытной и дистанцированной от постсоветского эстрадного влияния.

