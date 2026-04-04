Заоблачные деньги: Монатик признался, сколько заработал на концерте в "Олимпийском" (видео)

Артист сделал неожиданное признание о концерте в НСК "Олимпийский"

Популярный украинский исполнитель Монатик, которого недавно сравнили с Коломойским, признался, сколько заработал на концерте в НСК "Олимпийский". По словам артиста, это был действительно прибыльный концерт.

В интервью на ютуб-канале "FEDORIV VLOG" Монатик рассказал, что на этом масштабном шоу они заработали 500 тысяч долларов. Как признался артист, это был проект его жизни, и он удался.

По его словам, его большой концерт в 2017 году был провальным в плане доходов. Они с командой остались еще и в долгу.

Когда мы делали концерт во Дворце спорта, мы вложили много ресурсов, но людей было меньше — до 12 000. К тому же мы тогда еще только учились, поэтому договоренности были не совсем выгодными. Поэтому в 2017 году на концерте во Дворце спорта мы "влетели" на 70 000$ рассказал Монатик

А вот концерт в НСК "Олимпийский" в 2019 году стал финансово очень успешным и прибыльным.

А вот на Олимпийском мы наоборот заработали полмиллиона долларов. Это была действительно очень прибыльный концерт добавил Монатик

