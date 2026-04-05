Известный продюсер показал ранее невиданное фото молодой Поляковой

Пермана с артисткой связывает давняя дружба

Известный продюсер и художественный руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман поделился с подписчиками раритетным кадром. Пока в сети обсуждают его затяжной конфликт с Виктором Павликом, сам Перман решил окунуться в воспоминания и показал будущую "Королеву ночи" еще в начале ее творческого пути.

В своих Instagram-stories продюсер опубликовал снимок, на котором он и совсем юная Оля Полякова запечатлены вместе. На фото молодые люди смотрят в одну сторону, словно пытаясь разглядеть что-то вдали.

Перман не упустил случая подшутить над архивным кадром и таинственно подписал его: "Оля, куда мы смотрим?".

На снимке певицу едва можно узнать — юная артистка запечатлена еще до того, как примерила образ суперблондинки с кокошниками. Этот теплый кадр стал очередным подтверждением того, как давно и тесно связаны главные герои украинского шоу-бизнеса.

Оля Полякова и Сергей Перман. Фото: instagram.com/sergiiperman

К слову, Перман давно сотрудничает с украинской артисткой. В Дворце "Украина" исполнительница не раз давала сольные концерты.

Полякова с Перманом дружит давно. Фото: instagram.com/sergiiperman

Ранее, когда вокруг Пермана разгорелся скандал из-за концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина", Полякова была одной из немногих, кто публично встал на защиту продюсера. Певица тогда резко высказалась в адрес певца и его жены Екатерины Репяховой. Она же обвинила женщину в хайпе на фоне скандала.

Сам же Павлик планирует выступить на бис у конкурента Пермана — во Дворце Спорта. Ранее он заступился за супругу, которой продюсер заявил "закрыть рот".