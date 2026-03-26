Угрожал и заставлял "закрыть рот" жене: Виктор Павлик раскрыл новые детали скандала с Перманом

Жена Павлика требует публичных извинений от организаторов концерта

Несколько дней назад в Киеве состоялся юбилейный концерт Виктора Павлика, который обернулся громким скандалом. Супруга артиста Катерина Репяхова пожаловалась на поведение организаторов и начала публичную перепалку с худруком Дворца "Украина" Сергеем Перманом.

На своей странице в Instagram жена артиста рассказала подробности инцидента. И как стал известно, Сергей Перманов угрожал применить против нее физическую силу и заставлял Виктора Павлика "закрыть ей рот".

Виктор Павлик раскрыл новые детали скандала с Перманом

Жена Виктора Павлика после концерта артиста рассказала, что на мероприятии испытала сильный стресс, поскольку за кулисами ее унижали и оказывали психологическое давление. Она опубликовала несколько видеороликом, на которых художественный руководитель "Украины" разговаривает с ней в грубой форме.

Катерина Репяхова пожаловалась на Сергей Пермана

Также Катерина заявила, что продюсер неожиданно остановил концерт и хотел уколоть певцу адреналин. Но жена была против, чем еще больше разозлила продюсера.

Когда это начали "разносить" СМИ в своих социальных сетях Сергей Перман написал, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик являются "страшной семьей" и профессиональными провокаторами.

Сам артист раскрыл новые детали скандала, отметив в комментариях, что Сергей Пермян еще за несколько дней до концерта связывался с ним и в грубой форме заставлял "закрыть рот" его жене Екатерине, а в противном случае угрожал применить физическую силу. Павлик не рассказывал супруге о таких угрозах.

Сергей мне еще за несколько дней по телефону сказал: "Закрой ей рот, а то я ей отп**жу". Я проглотил, Кате ничего не сказал. Виктор Павлик

Перман угрожал Репяховой

Мнение касательно ситуации разделились как у поклонников, так и у известных личностей. Одни поддержали Катерину Репяхову, а другие — обвинили ее в хайпе.

