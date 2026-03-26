Дружба с Киркоровым, скандал с Лорак, а теперь конфликт с Павликом. Чем известен продюсер Сергей Перман

"Серый кардинал" украинской эстрады организовывал гастроли звезд из РФ

Вокруг Дворца "Украина" разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался его художественный руководитель и известный продюсер Сергей Перман. Поводом стал юбилейный концерт Виктора Павлика, который, по словам жены артиста Екатерины Репяховой, был испорчен организаторами.

"Телеграф" рассказывает, кто такой Сергей Перман, с кем из артистов он работал и какие скандалы сопровождали его карьеру.

Сергей Перман считается одной из самых влиятельных фигур в украинском шоу-бизнесе, неоднократно входя в списки Forbes как самый влиятельный продюсер. Он родился 22 августа 1975 года в Донецке, вырос в простой семье.

Перман в молодости в Веркой Сердючкой и Ириной Билык.

Главный импортер российских звезд

Его путь в шоу-бизнесе начался еще на закате перестройки. В конце 80-х Сергей, будучи совсем молодым, проявил незаурядную предпринимательскую жилку. В то время как вся страна сходила с ума от Юрия Шатунова, Перман занимался организацией гастролей и продажей билетов на концерты "Ласкового мая". Об этом он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.

Мои первые самостоятельные работы администратором – курс по Луганской области: Северодонецк, Луганск. Иногда – Коммунарск, Алчевск. И я всю работу как представитель компании организовывал, и у меня были как раз Алан Чумак, "Ласковый май"… Сергей Перман

Перман считался ключевым звеном в организации гастролей топовых российских артистов в Украине. Именно он стоял за приездами "тяжеловесов" эстрады, многие из которых сейчас поддерживают войну против украинцев: он долгие годы был близким другом Филиппа Киркорова и его доверенным лицом в Киеве.

Киркоров, Ани Лорак и Сергей Перман

Также его агентство занималось логистикой, бытовыми райдерами и "забиванием" лучших дат во дворце "Украина" для гастролеров из РФ. Перман не скрывал, что его связывают десятилетия дружбы с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Николаем Басковым, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым и другими.

Перман с Басковым и Кристиной Орбакайте

Конфликт с Лорак

Широкой публике Перман стал известен как многолетний продюсер Ани Лорак. Он вел ее карьеру в самый успешный период — от "Евровидения 2008" до закрепления статуса "дивы". Однако в 2013 году их тандем распался. Позже Перман признавался, что причиной стал конфликт с тогдашним мужем певицы Муратом Налчаджиоглу, который "разрушил все, что строилось годами".

И несмотря на то, что мы с Каролиной уже шли, готовились к нашему расставанию, уже пришло время расставаться. Но в тот момент этим катализатором моего ухода от нее, в 2013 году, был выпад ее турецкого супруга в мою сторону Сергей Перман

Сергей с Ани Лорак и Муратом Налчаджиоглу

Из шоу-бизнеса в "политическое закулисье"

После победы Владимира Зеленского на выборах в 2019 году влияние Пермана только выросло. В марте 2020 года стало известно, что Перман стал одним из помощников руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Мы, конечно же, пересекались. Мы, конечно же, работали, мы, конечно же, много общались, мы, конечно же, поддерживали всегда прекрасные отношения. Только надо понимать одну важную деталь: Владимир Александрович до 19-го года и Владимир Александрович после 19-го года – все-таки это разные люди. Это тот же человек, это тот же Володя Зеленский – да, но это разные люди. И президент Зеленский, и артист Зеленский – это до, после, сейчас. А тем более в тех обстоятельства, в которых Владимир Александрович находится президентом страны. Это совершенно другой человек Сергей Перман о Зеленском

В настоящее время Перман — советник генерального директора Дворца "Украина". Напомним, что в марте 2026 года он оказался в центре публичного конфликта с Виктором Павликом и его женой Екатериной Репяховой из-за условий проведения юбилейного концерта артиста. Перман назвал пару "страшной семьей" и "профессиональными провокаторами".

Сергей Перман про семью Виктора Павлика

Сергей Перман поскандалил с Виктором Павликом и его женой Екатериной

К слову, ранее именно Сергей Перман рассказал о жизни Олега Винника за границей. Якобы артист ходил по Германии с охраной и называл себя "самой большой звездой Украины".