Астафьева с короткой стрижкой соблазнила своих фанатов новыми фото: "Какая роскошь"

Звезда украинского шоу-бизнеса показала стильный образ

Бывшая участница женской группы NikitA, известная певица и модель Даша Астафьева в очередной раз доказала, что звание одной из самых сексуальных женщин страны принадлежит ей по праву. Звезда ошеломила подписчиков новой порцией горячих кадров, продемонстрировав кардинальное изменение имиджа.

На своей странице в Instagram Даша поделилась результатами фотосессии. В центре внимания стильный и дерзкий образ: артистка предстала перед камерой с короткими подкрученными волосами, что придало ее виду особого французского шарма и элегантности.

"Я отдыхаю. И вы отдохните❣️", — порекомендовала своим поклонникам 40-летняя артистка.

Фолловеры певицы не сдерживали эмоций в комментариях. Новый лук вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков в популярной соцсети, засыпавших звезду комплиментами:

"Какая роскошь!" — увлеченно пишут пользователи.

"Вы прекрасна🔥", — отмечают другие.

"Как можно быть столь красивой 😍😍😍", — удивляются фанаты невероятному магнетизму Даши.

