Відомий продюсер показав раніше небачене фото молодої Полякової

Пермана з артисткою пов’язує давня дружба

Відомий продюсер та художній керівник Палацу "Україна" Сергій Перман поділився з підписниками раритетним кадром. Поки в мережі обговорюють його затяжний конфлікт із Віктором Павліком, сам Перман вирішив поринути у спогади та показав майбутню "Королеву ночі" ще на початку її творчого шляху.

У своїх Instagram-stories продюсер опублікував знімок, на якому він і зовсім юна Оля Полякова зображені разом. На фото молоді люди дивляться в один бік, ніби намагаючись розгледіти щось далеко.

Перман не пропустив нагоди пожартувати з архівного кадру і таємниче підписав його: "Олю, куди ми дивимося?".

На знімку співачку ледь можна дізнатися — юна артистка знята ще до того, як приміряла образ суперблондинки з кокошниками. Цей теплий кадр став черговим підтвердженням того, як давно та тісно пов’язані головні герої українського шоубізнесу.

Оля Полякова та Сергій Перман. Фото: instagram.com/sergiiperman

До слова, Перман давно співпрацює з українською артисткою. У Палаці "Україна" виконавиця неодноразово давала сольні концерти.

Полякова з Перманом дружить давно. Фото: instagram.com/sergiiperman

Раніше, коли навколо Пермана спалахнув скандал через концерт Віктора Павліка у Палаці "Україна", Полякова була однією з небагатьох, хто публічно став на захист продюсера. Співачка тоді різко висловилася на адресу співака та його дружини Катерини Реп'яхової. Вона ж звинуватила жінку у хайпі на тлі скандалу.

Сам же Павлік планує виступити на біс у конкурента Пермана — у Палаці Спорту. Раніше він заступився за дружину, якій продюсер заявив "закрити рота".