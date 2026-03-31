Экономия до 60 грн на пачке чая: что купить в "АТБ" с 1 апреля по выгодным скидкам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Желтые" ценники будут действовать целую неделю
В сети "АТБ" с 1 по 7 апреля будет действовать акционное предложение на чай. Скидка составляет 44% и распространяется на два вида продукции в упаковках по 100 граммов.
Речь идет о зеленом листовом чае "Английский" и черном крупнолистовом "Английский Королевский" от бренда "Hyleys", как узнал "Телеграф" из рекламной газеты "АТБ", опубликованной в "Тhreads". Оба варианта входят в популярную линейку бренда и продаются в стандартной упаковке.
Посмотреть в Threads
Зеленый чай "Английский" во время акции обойдется в 56,50 гривны вместо 100,90 гривен. Таким образом, покупатели смогут сэкономить 44,40 гривны на одной упаковке.
Черный чай "Английский Королевский" предлагают за 73,50 гривны вместо 131,90 гривны. В этом случае экономия составит 58,40 гривны за пачку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети супермаркетов "АТБ" с 1 апреля в рамках акционной недели также будут продаваться по сниженным ценам популярные молочные продукты. В частности, плавленые сырки и твердый сыр можно будет приобрести со скидками до 43%.