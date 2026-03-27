С 1 апреля в Украине новые выплаты и ограничения: что нужно знать

Апрель принесет новые выплаты, акцизы и проверки. Кого это коснется и что нужно знать

С 1 апреля в Украине запускается сразу несколько важных изменений. Части пенсионеров перечислят выплаты, миллионы украинцев получат дополнительные 1500 грн, а для других наоборот появляются риски потерять пенсию. Параллельно изменяются правила больничных, растут акцизы на папиросы и расширяются цифровые инструменты мобилизации.

Пенсионерам — перерасчет и потеря пенсии

Если пенсионер продолжил работать после назначения пенсии или предварительного перерасчета и прошло 2 года или на 1 марта есть 24 месяца нового страхового стажа, будет с 1 апреля перерасчитают выплаты. Это произойдет автоматически. Новый заработок может быть учтен только если это целесообразно.

Если пенсионер ранее проживал на оккупированной территории, уехал за границу или до сих пор не подтвердил в ПФУ, что не получает пенсию от РФ, до 1 апреля нужно предоставить данные о неполучении выплат от России в Пенсионный фонд. Иначе можно потерять пенсию в Украине.

1500 грн доплаты для пенсионеров и не только

В апреле по меньшей мере 13 миллионов украинцев получат автоматически назначенную выплату в размере 1500 грн. Среди получателей пенсионеры, выплата которых меньше максимальной (25 595 грн), кроме ветеранов войны и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, для них ограничений нет. Также право имеют получатели государственной помощи или компенсации.

Кому должна поступить выплата:

пенсионеры по возрасту,

пенсионеры по инвалидности,

получатели пенсии в связи с потерей кормильца,

пенсионеры за выслугу лет, имеющих право на пенсию по возрасту,

получатели пособия на проживание из числа ВПЛ,

получатели помощи как малообеспеченная семья,

получатели помощи базовой социальной помощи,

получатели пособия как лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на пособие после 65 лет,

получатели пособия как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, не получившего права на пенсию,

получатели пособия проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью,

получатели пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях,

Одинокие матери,

Дети, над которыми установлена опека или попечительство,

Дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы,

Дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, состоящие в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Кешбек на горючее до 1 мая

В апреле будет работать программа поддержки водителей — в категории товаров, из которых можно получить "Национальный кэшбек" включили горючее. Программа уже работает. "Телеграф" посчитал, какую сумму можно получить за разные виды горючего. Отметим — максимальная сумма за апрель кэшбека на горючем — 1000 грн.

Пособие на жительство для ВПЛ

Дети ВПЛ могут получить помощь на проживание независимо от дохода семьи. Если подать заявление в течение апреля (до 1 мая), то начисление произойдет за период с 1 февраля. Также на восстановление помощи могут подать нетрудоспособные лица из числа ВПЛ, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. Заметим, при подаче документов в течение апреля, нетрудоспособные выплаты начислят с 1 января.

Если документы для пересчета подать позже, выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления о помощи.

Мобилизация в апреле

Процесс мобилизации цифровизируется. Именно с апреля должны полностью развернуть начавшиеся ранее процессы. В частности, могут усилить контроль за причинами бронирования и отсрочки, а также расширить список возможностей для автоматического продления отсрочек через "Резерв+". Однако, несмотря на предыдущие заявления, повесток в "Дии" не будет. Команда Минцифры подчеркнула, что над подобным функционалом не работают и подобного в будущем не планируют.

Украинскую культуру будут продвигать по конкурсу

С 3 апреля по июнь можно будет подать заявление в поддержку Минкульта для создания культурного продукта. Будут проводить открытый конкурс, отбор и экспертную оценку заявок по следующим направлениям:

игровые фильмы и сериалы,

неигровые документальные фильмы и сериалы,

анимационные фильмы и сериалы,

фильмы для детской аудитории,

современная музыка,

перформативное искусство,

визуальное искусство,

аудиовизуальные шоу,

видеоролики для социальных сетей

Ягодники и овощеводы могут получить до $150 тыс.

До 17 апреля идет прием заявок на грантовую программу до $150 тыс. для развития агрегационных моделей в ягодничестве и овощеводстве. Эти деньги можно направить на развитие инфраструктуры, переработку продукции и расширение сотрудничества с малыми фермерами. Собственный взнос заявителя должен составлять от 30 до 60% стоимости проекта.

Реализуют программу среди агропроизводителей:

Волынской области,

Закарпатской области,

Ивано-Франковской области,

Львовской области,

Тернопольской области,

Хмельницкой области,

Черновицкой области.

Акциз на сигареты растет

Для сигарет с 1 апреля увеличивается минимальный уровень акцизного налога – применяется коэффициент 1,1. Поэтому может вырасти стоимость такого вида товаров. Будет действовать правило до 31 декабря.

Больничные в электронной системе — вступает в силу закон

Государство усиливает контроль над больничными. Закон №4683-IX вступит в силу именно с 1 апреля. За ним больничные выдают только на основании медицинского заключения. Его могут проверить в ПФУ и привлечь независимых врачей. Если больничный необоснован — деньги за него могут взыскать с медучреждения или даже врача. ПФУ в свою очередь может остановить выплаты.

Документы должны быть электронные. Бумажные больничные можно использовать только, если невозможно оформить электронный. Норма будет действовать до завершения военного положения и еще 3 месяца.