Родился в Украине, но отказался от гражданства: что говорит о войне Никита Джигурда и где он сейчас

До 2022 году его политические взгляды были неоднозначными

Известный актер Никита Джигурда, как и его брат Сергей, родились и выросли в Украине, но карьеру продолжили строить в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны шоумен четко заявил о своей позиции, поддержав путинский режим.

"Телеграф" решил выяснить, что говорит о войне Никита Джигурда. Сегодня ему исполнилось 65 лет.

Никита Джигурда — что о нем известно

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве и заявлял, что происходит из рода запорожских козаков. В юности входил в сборную Украины по гребле на каноэ и стал кандидатом в мастера спорта.

После школы Джигурда учился в Киевском институте физической культуры, но после после первого курса резко изменил направление и поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. В дальнейшем он строил карьеру уже в России, где и получил широкую известность.

Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Любить по-русски", "Ермак", "Молитва о гетмане Мазепе", а также участием в популярных телепроектах "Последний герой" и программе "Кто здесь звезда?".

Что Никита Джигурда говорит о войне в Украине

Политическая позиция Никиты Джигурды после начала российской агрессии в 2014 году была противоречивой. Он высказывался то в поддержку Майдана, то в сторону сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". После аннексии Крыма актер заявлял, что полуостров де-юре остается территорией Украины.

В 2017 году Джигурда получил "паспорт ДНР", однако через несколько дней документ аннулировали, якобы объяснив это ошибкой. Сам актер утверждал, что лишился паспорта после предложенной идеи провести референдум о переименовании республики в "Донецкую Народную Республику Украины".

В том же году Джигурду внесли в базу "Миротворец" по обвинениям в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении пророссийской пропаганды.

После начала полномасштабной войны актер окончательно определился со своей позицией. Джигурда открыто поддержал путинский режим и получил гражданство России.

Лучше "СВО", которую я поддерживаю всем сердцем, чем война…Шли бы, понятно, американцы в Ираке, Афганистане – везде, и сжигали все на своем пути, поскольку там наши соотечественники, русские люди, запуганные нациками Никита Джигурда

Он посещал оккупированные территории, выступает перед российскими военными и прямо финансирует войну. В 2024 году в пропагандистских источниках появлялись заявления о его намерении участвовать в боевых действиях на стороне России, однако дальше слов это не зашло.

За свою антиукраинскую позицию артист столкнулся с последствиями. Министерство культуры Украины в 2025 году внесло его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

