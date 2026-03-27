Родился в Украине, но отказался от гражданства: что говорит о войне Никита Джигурда и где он сейчас
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
До 2022 году его политические взгляды были неоднозначными
Известный актер Никита Джигурда, как и его брат Сергей, родились и выросли в Украине, но карьеру продолжили строить в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны шоумен четко заявил о своей позиции, поддержав путинский режим.
"Телеграф" решил выяснить, что говорит о войне Никита Джигурда. Сегодня ему исполнилось 65 лет.
Никита Джигурда — что о нем известно
Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве и заявлял, что происходит из рода запорожских козаков. В юности входил в сборную Украины по гребле на каноэ и стал кандидатом в мастера спорта.
После школы Джигурда учился в Киевском институте физической культуры, но после после первого курса резко изменил направление и поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. В дальнейшем он строил карьеру уже в России, где и получил широкую известность.
Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Любить по-русски", "Ермак", "Молитва о гетмане Мазепе", а также участием в популярных телепроектах "Последний герой" и программе "Кто здесь звезда?".
Что Никита Джигурда говорит о войне в Украине
Политическая позиция Никиты Джигурды после начала российской агрессии в 2014 году была противоречивой. Он высказывался то в поддержку Майдана, то в сторону сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". После аннексии Крыма актер заявлял, что полуостров де-юре остается территорией Украины.
В 2017 году Джигурда получил "паспорт ДНР", однако через несколько дней документ аннулировали, якобы объяснив это ошибкой. Сам актер утверждал, что лишился паспорта после предложенной идеи провести референдум о переименовании республики в "Донецкую Народную Республику Украины".
В том же году Джигурду внесли в базу "Миротворец" по обвинениям в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении пророссийской пропаганды.
После начала полномасштабной войны актер окончательно определился со своей позицией. Джигурда открыто поддержал путинский режим и получил гражданство России.
Лучше "СВО", которую я поддерживаю всем сердцем, чем война…Шли бы, понятно, американцы в Ираке, Афганистане – везде, и сжигали все на своем пути, поскольку там наши соотечественники, русские люди, запуганные нациками
Он посещал оккупированные территории, выступает перед российскими военными и прямо финансирует войну. В 2024 году в пропагандистских источниках появлялись заявления о его намерении участвовать в боевых действиях на стороне России, однако дальше слов это не зашло.
За свою антиукраинскую позицию артист столкнулся с последствиями. Министерство культуры Украины в 2025 году внесло его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
