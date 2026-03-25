Путиниста Баскова жестко подставили из-за донатов на ВСУ. Что он раньше говорил о войне

Известный певец Николай Басков открыто поддержал путинский режим, несмотря на то, что имеет украинские корни. Артист подпевает кремлевской пропаганде, и в сети решили его за это проучить.

Российский исполнитель решил освоить сеть Threads, где его "горячо" встретили пользователи. Путинист не остался без внимания Министерства обороны Украины.

Николая Баскова подставило Министерство обороны Украины

Артист решил пообщаться с пользователями в Threads, но не ожидал, что украинцы начнут его "благодарить" за активную помощь ВСУ. Особое внимание Баскову уделило министерство обороны Украины, подчеркнув, что его ждет награда за предоставление украинским военным координатов важных стратегических объектов в России:

"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите".

Минобороны Украины "поблагодарило" Баскова

Комментарий украинского ведомства вызвал настоящий ажиотаж, поэтому Басков поспешил его удалить, побаиваясь проблем в России. Однако в сети остался скриншот.

Украинцы подхватили шутку и продолжили благодарить Николая Баскова за помощь нашей стране, за финансирование дронов, которые удачно поражают нефтеперерабатывающие заводы:

"Коля, вы очень много помогаете Украине, спасибо от души, наши ребята передают благодарность!";

"Спасибо, что поддерживаете Вооруженные силы Украины";

"Спасибо за донаты нашему делу. Ваши деньги пошли на пользу";

"Николай, спасибо тебе и Каролине за донаты на "русорез" и корректировку дронов на территории России".

Что Николай Басков говорит о войне

Николай Басков родился в Москве в 1976 году, однако не раз говорил о своих украинских корнях. Мать артиста родом из Сум, как и его дедушка. На протяжении многих лет певец был популярен не только в России, но и в Украине. Басков часто приезжал к нам с концертами, участвовал в различных телепроектах и даже выходил на сцену вместе с Владимиром Зеленским.

До начала российской агрессии Басков неоднократно признавался в любви Украине. В его репертуаре даже была песня "Ты моя Украина", с которой он выступал перед нашей публикой, воспевая про "соловьиный язык".

Басков попал в базу "Миротворец"

Однако уже с 2014 года, после оккупации Крыма Россией, артист занял противоположную позицию и открыто поддержал действия Кремля. За это певец оказался в базе "Миротворец".

В 2019 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Басков даже поздравил его в Instagram и выразил надежду, что сможет вновь выступать в Украине после 5-летнего запрета.

Однако после начала полномасштабной войны в 2022 году риторика артиста резко изменилась. Он стал активно транслировать кремлевские нарративы, в частности распространял пропагандистские заявления об "украинских нацистах", повторял фейки о "биолабораториях" и другие неправдоподобные факты.

В октябре 2022 года Баскова лишили звания Народного артиста Украины и СБУ объявила его в розыск. За поддержку войны певец попал в "черный список" Латвии и оказался под санкциями Канады.

В 2025 году он заявил, что был одним из первых артистов, поддержавших войну, но якобы столкнулся с большим количеством угроз и обвинив во всем своих украинских коллег.

