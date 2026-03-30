"Не унижай Вадика". Полякову "атаковали" хейтеры из-за слов о муже (видео)

Татьяна Кармазина
Оля Полякова и ее муж Вадим Буряковский Новость обновлена 30 марта 2026, 13:56
Оля Полякова и ее муж Вадим Буряковский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Аудитория не оценила остроумие звезды

Украинская певица Оля Полякова попыталась подшутить над недавним интервью мужа Дмитрию Гордону после своего выступления. Однако это обернулось для артистки волной критики в сети.

29 марта во время концерта в Днепре зрители начали скандировать имя мужа певицы — бизнесмена Вадима Буряковского. Реакция Поляковой не заставила себя ждать, однако ее слова многим показались слишком резкими.

Артистка со сцены прокомментировала интервью мужчины. Видео с этой речью быстро разлетелось в Threads, где пользователи не оценили юмор звезды.

Вадик? Мне понравился у Threads (мем — ред.): как выглядит язык-помело? И его фотография. Уже наговорил – так наговорил. Вообще, держите мужей дома. Закройте их на замок. Потому что мой Вадик – это как у бабы в погребе стоял компот, он перекис и в какой-то день стрельнул

Оля Полякова

Под постом пользователя veronika.a18 разгорелась настоящая дискуссия. Украинцы обвиняют певицу в неуважении к мужу, который старше ее на 16 лет.

"Оля, не унижай Вадика! Он ничего обидного не сказал", "Она в моих глазах очень упала", "Очень смешно… аж стыдно", — пишут возмущенные подписчики в комментариях.

Недавно Буряковский дал интервью Дмитрию Гордону, которое вызвало громкий резонанс в сети. Более того, певице даже пришлось публично извиниться перед своей подругой Машей Ефросининой из-за высказывания мужчины в этом разговоре. Он отметил, что телеведущая постоянно вынуждена доказывать свое первенство, а ее мужа Тимура Хромаева назвал "мажором".

