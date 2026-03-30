Фото юного Монатика в футболке с Лениным показали в сети

24-летний юноша только начинал свой путь к славе

В сети обнародовали архивную фотографию известного артиста Дмитрия Монатика, сделанную еще в начале его творческого пути. На фото будущая звезда позирует в довольно необычном образе, который сегодня вызвал бы жаркие дискуссии.

Пользовательница Threads Елена Дмитриева поделилась со своими подписчиками воспоминанием о 2010 году, когда Монатик был участником первого сезона шоу "X-Фактор". На снимке девушка стоит рядом с 24-летним певцом и другим конкурсантом проекта Иваном Сафаровым.

Рандомная история из жизни: Когда-то ездила на Х-Фактор (как участник). Попросила Сафарова со мной сфоткаться. Со стороны стоял Монатик, поэтому он тоже стал к фотографии. Я такая, закатила глаза, и думаю: ну ладно, пусть стоит. Прошли годы. У меня есть фотка с Монатиком 😊 Кто вообще помнит, кто такой Сафаров? Елена Дмитриева

Однако внимание подписчиков привлекла не столько история, сколько наряд артиста: на фото юный Монатик позирует в футболке с изображением Владимира Ленина. В комментариях люди лаконично отметили "моду" того времени, ведь за эти годы мировоззрение украинцев значительно изменилось. Также на футболке изображены: герой "Симпсонов" Гомер, Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

"Какая ах**нная футболка у Монатика", — иронично пишут в комментариях

Сегодня MONATIK – один из самых влиятельных артистов Украины, многократный лауреат премий YUNA и M1 Music Awards. С началом полномасштабного вторжения певец занимает четкую проукраинскую позицию: он активно занимается волонтерством, выступает с благотворительными концертами и собирает средства на нужды ВСУ и пострадавших от войны украинцев.

Напомним, что певец женат и воспитывает троих сыновей.