Пожимали руки и обнимались. Поплавский после обысков показался с Ющенко (видео)

Сам "поющий ректор" не комментирует следственные действия

Пока продолжается расследование по растрате бюджетных средств в КНУКиИ, бывший ректор Киевского университета Михаил Поплавский показал видео встречи с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

В своем блоге Instagram "поющий ректор" опубликовал видео, на котором зафиксирована теплая встреча его и 72-летнего политика. На кадрах видно, как мужчины искренне обнимаются и пожимают друг другу руки, демонстрируя дружеские отношения, несмотря на недавние визиты правоохранителей в учебное заведение и самого Поплавского, согласно информации издания РБК.

Поплавский и Ющенко обнимались

Впрочем, стоит отметить, что встреча "юного орла" и Ющенко могла состояться ранее следственных действий правоохранителей в пятницу, 27 марта.

Встреча с Виктором Ющенко в Университете культуры! Встретились со студентами и преподавателями Университета культуры, обозначили дальнейшее развитие формирования лидеров украинской культурной элиты. Готовимся принять американских и британских инвесторов Михаил Поплавский

По словам Поплавского, сейчас идет подготовка к Национальной музыкальной премии "Украинская песня года: Песни обожженные войной" и юбилейному концерту артиста "GRAND SHOW Михаила Поплавского: 77 — энергия жизни". Сам мужчина пока не комментирует детали обысков, фокусируя внимание подписчиков на творческих планах и встречах с почетными гостями.

Напомним, что 27 марта 2026 года к Поплавскому наведались сотрудники СБУ. Бывший ректор Киевского университета культуры и искусств может фигурировать по делу о растрате государственных средств учебного заведения. Однако не меньше внимания привлек его домашний вид: перед правоохранителями тот появился в дорогих тапочках от американского бренда Tommy Hilfiger.