Петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса. Украинцы против "домостроя"

Украинцы активно подписывают петицию против принятия нового Гражданского кодекса Украины (законопроект №15150). Менее чем за сутки петиция набрала более 26 тысяч голосов (для рассмотрения президентом необходимо 25 тысяч).

Петиция против нового Гражданского кодекса. Фото: скриншот с сайта президента

Кто автор петиции и что в обращении

Автором петиции, размещенной на сайте президента Украины, является Кристина Ратушная (Морозова), общественный и политический деятель, правозащитница, публицистка, писательница. Она призывает главу страны обратиться к Верховной Раде и ее председателю Руслану Стефанчуку с просьбой снять законопроект с рассмотрения из-за нарушения прав человека и несоответствия евроинтеграционному курсу Украины.

Кристина Ратушная (Морозова). Фото: facebook.com/khrystyna.morozova

Ратушная также призывает президента обратиться в Кабинет Министров и Министерство юстиции с просьбой подготовить комплексные изменения в гражданское законодательство, привлекая правозащитников, экспертов и общественные организации. Обновленный документ должен соответствовать стандартам ЕС и гарантировать защиту прав женщин, детей, ЛГБТК-людей, людей с инвалидностью, военных и ветеранов, подчеркнула автор обращения.

В петиции правозащитница отмечает, что новый Гражданский кодекс возвращает украинское общество во времена "домостроя". Документ делает институт брака менее привлекательным, и вместо юридической защиты создает ряд рисков для супругов.

Для справки: Домострой – это текст XVI века, сборник правил, советов и наставлений по религиозным, общественным, семейным и хозяйственным вопросам. Он основывается на строгой патриархальной дисциплине и безусловном подчинении главе семьи.

Протесты против нового Гражданского кодекса в Ивано-Франковске. Фото: Общественное

В частности, она раскритиковала пункт о том, что суд может принимать меры по примирению супругов, если это соответствует "добропорядочности". Парам, имеющим детей, на примирение предлагают давать еще месяц.

"Эта норма показывает, что создатели кодекса не относятся к украинцам и украинкам как к взрослым людям, способным самостоятельно принять решение о своей личной жизни без внешнего вмешательства. А также не понимают, как травматично может быть заставлять ребенка жить с родителями, которые уже не хотят быть вместе", — пишет Ратушная.

Кроме того, автор петиции также считает недопустимым пункт, что после развода бывший муж вправе потребовать от жены вернуть ее девичью фамилию. Речь идет о случаях, если она совершила "аморальный поступок" или предала его.

"Но четких границ, что считают аморальным, не существует. Норма несет риски злоупотреблений, мести бывшим женам и усложнение жизни общих детей из-за разной с матерью фамилии", — пишет Ратушная.

Еще одно нарушение прав, по мнению правозащитницы, в том, что Гражданский кодекс позволяет отцу ребенка не платить алиментов, если мать ребенка зарабатывает больше, чем он. По крайней мере, если его официальная "белая" зарплата меньше.

Петицию удалось опубликовать только со второго раза

Кристина Ратушная рассказала, что первая попытка разместить петицию против Гражданского кодекса на сайте президента была неудачной. В Офисе президента автору сообщили, что петиция не прошла модерации и не соответствует правилам, хотя над ее текстом работали с несколькими юристами. В то же время на сайте президента можно найти очень странные петиции, которые были опубликованы.

Петицию против ГК не желали публиковать. Фото: facebook.com/khrystyna.morozova

Протесты против Гражданского кодекса в Украине

В начале мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса. Он содержит ряд сомнительных норм, вызвавших непонимание у украинцев. С момента решения ВР во многих городах Украины проходят протесты против принятия нового ЦК.

