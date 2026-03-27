Домашние тапочки за тысячи гривен. "Юный орел" Поплавский зажег брендовую обувь (фото)

"Телеграф" обратил внимание на брендовую обувь артиста

В пятницу, 27 марта, к Михаилу Поплавскому пришли сотрудники СБУ. Экс-ректор Киевского университета культуры и искусств является возможным фигурантом дела о растрате государственных средств в учебном заведении. Однако внимание привлекли не только детали производства, но и домашний образ "поющего ректора".

На фото с места событий именно Поплавский, как сообщает издание РБК со ссылкой на заявление СБУ, Офиса генпрокурора и собственные источники в правоохранительных органах. Мужчина позирует перед правоохранителями в обуви от известного американского бренда Tommy Hilfiger.

Как удалось выяснить "Телеграфу", это линейка Sherpa — уютные домашние тапочки с ремешками из искусственного меха.

Полная стоимость такой обуви на торговых площадках составляет около 3 тысяч гривен. К примеру, на сайте Mass отмечается, что модель, по цене 55,99 € (еще указанная скидка в 50%) создана для максимального комфорта дома, что, очевидно, и пытался сохранить Михаил Михайлович во время неожиданного визита силовиков.

Топки Tommy Hilfiger Sherpa

Напомним, что правоохранители разоблачили масштабную схему растраты бюджетных средств в Киевском университете культуры. Прокуратура совместно с СБУ провели более 20 обысков — как по местам жительства, вероятно, причастных лиц, так и в помещениях вуза. По предварительным оценкам, ущерб государству может достигать сотен миллионов гривен. Имена фигурантов официально не разглашаются, однако, судя по обнародованным фото, обыски могли касаться и бывшего ректора КНУКИМ Михаила Поплавского.

Только в марте 2026 года Михаил Поплавский обнародовал значительные денежные сбережения в разных валютах. Самая большая сумма – 1 760 000 долларов США.