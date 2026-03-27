Домашні капці за тисячі гривень. "Юний орел" Поплавський засвітив брендове взуття (фото)

У п'ятницю, 27 березня, до Михайла Поплавського завітали співробітники СБУ. Ексректор Київського університету культури і мистецтв є можливим фігурантом справи про розтрату державних коштів у навчальному закладі. Проте увагу привернули не лише деталі провадження, а й домашній образ "співочого ректора".

На фото з місця подій саме Поплавський, як повідомляє виданням РБК з посиланням на заяву СБУ, Офісу генпрокурора та власні джерела у правоохоронних органах. Чоловік позує перед правоохоронцями у взутті від відомого американського бренду Tommy Hilfiger.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", це лінійка Sherpa — затишні домашні капці з ремінцями зі штучного хутра.

Повна вартість такого взуття на торгівельних майданчиках становить близько 3 тисяч гривень. Наприклад, на сайті Mass зазначається, що модель, за ціною 55,99 € (ще вказана знижка у 50%) створена для максимального комфорту вдома, що, вочевидь, і намагався зберегти Михайло Михайлович під час несподіваного візиту силовиків.

Капці Tommy Hilfiger Sherpa

Нагадаємо, що правоохоронці викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів у Київському університеті культури. Прокуратура спільно з СБУ провели понад 20 обшуків — як за місцями проживання ймовірно причетних осіб, так і в приміщеннях вишу. За попередніми оцінками, збитки державі можуть сягати сотень мільйонів гривень. Імена фігурантів офіційно не розголошуються, однак, судячи з оприлюднених фото, обшуки могли стосуватися і колишнього ректора КНУКіМ Михайла Поплавського.

Лищ у березні 2026 року Михайло Поплавський оприлюднив значні грошові заощадження у різних валютах. Найбільша сума — 1 760 000 доларів США.