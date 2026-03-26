Спасибо за работу на СБУ. Ани Лорак получила порцию "поздравлений" из-за новых фото

Троллинг от украинцев набирает обороты

Певица-предательница Ани Лорак, упорно игнорирующая войну и продолжающая строить карьеру в РФ, снова оказалась в центре внимания украинских пользователей.

На этот раз поводом стали ее новые фотографии в соцсети Threads, которые она сопроводила размышлениями о "правде" и "нежности".

"Моя сила – в моей нежности, моя глубина – в моей правде. Я разрешаю себе быть собой", — написала Лорак на русском языке. Однако "своей" она в Украине уже давно не является.

Украинские пользователи мгновенно отреагировали на пост, устроив артистке масштабный троллинг: люди массово благодарят Каролину за "финансирование ВСУ" и "сотрудничество с украинскими спецслужбами". Цель такого флешмоба очевидна — создать предательнице как можно больше проблем в стране-агрессорше, где за "помощь Украине" грозят реальные сроки.

Меня просили передать слова благодарности от 107 ТРо за донаты на авиаразведку и 2 пикапа. Особая благодарность от ребят из города Кицмань, Черновицкая обл. Не всегда обязательно говорить о помощи, иногда лучше делать тихо и качественно 👍 Спасибо Каролино — искренне 🙏

Каролина, спасибо за помощь при проведении сотрудниками СБУ операции "Паутина" и за то, что временно скрывали у себя агентов СБУ

Спасибо за донаты на 3 Штурмовую!!! 🌹

Спасибо за ваше мужество! Столько лет оставаться у врага в тылу 🤯 это очень не легко. Но та бесценная информация, которую вы предоставляете нашим службам безопасности и разведки, очень важна! Благодарю вас

Ваша сила – в ваших донатах! Спасибо 🤩🫶

Кстати, это не впервые украинца "благодарят" исполнительницу за донаты. В начале марта в сети "распекли" Ани Лорак после концерта ее кума Филиппа Киркорова.