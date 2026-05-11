Каталонский гранд выиграл Ла Лигу

В воскресенье, 10 мая, "Барселона" сыграла с "Реалом" в центральном поединке 35-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2025/26. Игра проходила в столице Каталонии.

Что нужно знать

"Барселона" принимала "Реал"

Каталонцы забили 2 гола в первом тайме

Сине-гранатовые досрочно выиграли чемпионат Испании

Встреча, которая состоялась на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

"Барселона" с первых минут взяла мяч под свой контроль и довольно быстро забила. На 9-й минуте Маркус Рашфорд прямым ударом со штрафного поразил ворота Сливочных. Еще через 9 минут каталонцы оформили блестящий командный гол, наконечником атаки выступил Ферран Торрес, ассист пяткой на счету Ольмо.

Сливочные выровняли ход поединка, однако забить хотя бы гол престижа не сумели. По итогам поединка "Барса" досрочно стала чемпионом Испании.

Напомним, первое Эль-Класико сезона 2025/26 завершилось победой "Реала" со счетом 2:1. В этом матче сыграл украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин. В битве за Суперкубок Испании "Барса" взяла верх над "Реалом" со счетом 3:2.