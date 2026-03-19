"Сделал" карьеру жене, но всегда был в ее тени: как выглядел в молодости муж-миллионер Поляковой

Избранник певицы старше ее почти на 20 лет

Пока Оля Полякова собирает аншлаги и не сходит с экранов, ее муж Вадим Буряковский годами остается в тени. Хоть он успешный бизнесмен, который и помог построить жене карьеру певицы.

Хотя у них разница в возрасте примерно 17 лет, это не помешало им построить счастливый брак, который длится более 20 лет. "Телеграф" решил выяснить, кто действительно Вадим Буряковский и как строил свою жизнь до знакомства с Поляковой.

Что известно о Вадиме Буряковском

Буряковский родился в Киеве примерно в начале 1960-х годов, однако точную дату он принципиально не афиширует – это часть его "антипубличного" стиля. О юности предпринимателя информации мало, но известно главное — он не был медийным человеком и строил карьеру вне шоу-бизнеса. Еще до знакомства с Поляковой у него уже был опыт в коммерции и управлении бизнес-проектами.

По данным открытых реестров, Буряковский стал основателем и руководителем нескольких компаний, среди которых структуры, связанные с промышленностью и техникой для городской инфраструктуры. Речь идет, в частности, о производстве спецтехники — от снегоуборочных машин до мусоровозов.

Буряковский начинал бизнес во времена, когда в Украине все только строилось с нуля. Он избрал не гламурную сферу, а "тяжелую" — технику и промышленность.

Бизнес приносил ему большие средства, что и позволило многое инвестировать в карьеру жены. Как рассказывала Полякова в одном из выпусков "Взрослых девочек", в начале их отношений любимый ее максимально баловал и покупал все, что она хотела — "вешал на нее бантики".

Как познакомился Вадим Буряковский с Олей Поляковой

Они познакомились на мероприятии, куда певицу пригласили выступить. Сначала она была уверена, что едет на благотворительный концерт, но на месте оказалось, что это личное празднование — день рождения самого Буряковского.

Полякова даже не сразу согласилась выступать, но бизнесмен сумел убедить ее. После этого между ними завязалось общение, быстро переросшее в роман.

