Кепка Буряковского на интервью Гордону стоит, как средняя зарплата украинцев (фото)

Этот аксессуар от люксового украинского дизайнера

В сети обратили внимание на головной убор мужа Оли Поляковой Вадима Буряковского, в котором он появился на интервью Дмитрию Гордону, а затем стал мемом. Это аксессуар, который стоит как средняя зарплата в Украине.

Как утверждают в посте в Threads, Буряковский пришел на разговор в кепке от украинского дизайнера. Автор публикации указал, что аксессуар стоит 15731 гривну.

Речь идет о кепке от Руслана Багинского. Пользователь пошутил, что аксессуар якобы "заряжен говорить только правду".

Сам Буряковский оказался в центре внимания после обширного интервью Дмитрию Гордону. Во время разговора он говорил не только о бизнесе и личной жизни с Олей Поляковой, но и публично вспомнил Машу Ефросинину и ее мужа Тимура Хромаева. Наибольший резонанс вызвали его слова о том, что Ефросинина якобы в жизни менее открыта, чем в публичном пространстве, а Хромаева он назвал "мажором".

Полякова быстро отреагировала — певица публично отмежевалась от слов мужа и извинилась перед Ефросининой, дав понять, что не разделяет всех его мыслей. На этом фоне интерес к самому Буряковскому только вырос. Для части аудитории он внезапно стал новым громким персонажем шоу-бизнесовых обсуждений.

