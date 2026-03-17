"Я прошла дубайскую войну": скандальную Алхим высмеяли из-за неудачной шутки (видео)

Блогерша записала новое видео и нарвалась на хейт

Анна Алхим — скандально-известная украинская блогерша, которая недавно помирилась с телеведущей Еленой Филоновой после 10 лет вражды, снова вышла на связь и нарвалась на хейт. Она запостила видео с шуткой о дубайской войне, но стала посмешищем.

В своем Threads Анна опубликовала видеопародию на мем о женщине-кандибобере, который ранее был очень популярным в сети. В своем видео Алхим появилась в странном головном уборе, который напоминает тот таки кандибобер.

Я прошла дубайскую войну. Я советую каждому мужчине пройти ее. Мужчина ценится не словом, а делом. И то, что у меня кандибобер на голове, это еще не значит, что я женщина или блогер говорит Алхим на видео с серьезным лицом

В комментариях началось бурное обсуждение нового видео Анны Алхим. Многие пользователи нашли, с кем можно сравнить новый образ блогерши с ее необычным головным убором.

Вот что писали люди в комментариях:

Она относила себя к юмористам, но те относили ее обратно.

Ну да, ты знатная дубайская "пилоточница".

Дубайские войска. Интересно, ранения у нее были?

А каким местом прошла дубайскую войну?

То есть с этого нужно было смеяться?

Та видно по ней — у нее рваная рана щели.

Наше днепровское позорище. Гастролирует и позорит Днепр

Шапку кто подарил?

Комментарии под видео Анны Алхим

