"Я прошла дубайскую войну": скандальную Алхим высмеяли из-за неудачной шутки (видео)
Блогерша записала новое видео и нарвалась на хейт
Анна Алхим — скандально-известная украинская блогерша, которая недавно помирилась с телеведущей Еленой Филоновой после 10 лет вражды, снова вышла на связь и нарвалась на хейт. Она запостила видео с шуткой о дубайской войне, но стала посмешищем.
В своем Threads Анна опубликовала видеопародию на мем о женщине-кандибобере, который ранее был очень популярным в сети. В своем видео Алхим появилась в странном головном уборе, который напоминает тот таки кандибобер.
Я прошла дубайскую войну. Я советую каждому мужчине пройти ее. Мужчина ценится не словом, а делом. И то, что у меня кандибобер на голове, это еще не значит, что я женщина или блогер
В комментариях началось бурное обсуждение нового видео Анны Алхим. Многие пользователи нашли, с кем можно сравнить новый образ блогерши с ее необычным головным убором.
Вот что писали люди в комментариях:
- Она относила себя к юмористам, но те относили ее обратно.
- Ну да, ты знатная дубайская "пилоточница".
- Дубайские войска. Интересно, ранения у нее были?
- А каким местом прошла дубайскую войну?
- То есть с этого нужно было смеяться?
- Та видно по ней — у нее рваная рана щели.
- Наше днепровское позорище. Гастролирует и позорит Днепр
- Шапку кто подарил?
