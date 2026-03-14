"Фальшивая Мелания". Новое видео с женой Трампа всколыхнуло сеть
У американцев возникли вопросы о внешности первой леди
Теория заговора о двойнике первой леди США получила новый виток популярности. Видеозапись, сделанная во время отъезда супругов Трамп в их поместье во Флориде, заставила американцев буквально под микроскопом изучать черты лица Мелании, запечатленной на заднем сиденье президентского лимузина.
Все началось в пятницу, 13 марта, при выходе супругов из самолета Air Force One, сообщает "Телеграф". Когда бронированный автомобиль президента, известный как "Зверь", проезжал мимо камер, в объектив попала Мелания Трамп. Однако то, что увидели люди, вызвало не восторг, а массу вопросов.
Соцсети мгновенно наполнились скриншотами и сравнениями, авторы которых утверждают: женщина в машине — не та, за кого себя выдает. В сети настаивают, что структура скул и подбородка на видео отличается от привычного облика жены Трампа. При этом первая леди почему-то была в массивных солнечных очках в темное время суток.
Слухи о "фальшивой Мелании" возобновились, и игнорировать доказательства становится все сложнее. Мы говорим о первой леди Соединенных Штатов — самой фотографируемой женщине в мире — и все же каждый раз, когда она выходит из "Зверя", строение костей, походка и солнцезащитные очки кажутся всего на несколько миллиметров не такими, как на фото. Это не заговор, когда это происходит прямо у вас на глазах. Будь то протокол безопасности или просто полное отсутствие интереса к этой роли, общественность заслуживает знать, действительно ли человек, представляющий Восточное крыло, тот, за кого мы голосовали
Почему она всегда носит солнцезащитные очки ночью?
Это уже не первый раз, когда имя Мелании появляется в обсуждениях о "двойниках". Еще во время первого президентского срока Трампа начали распространяться слухи о так называемой "фальшивой Мелании" — женщине-двойнике, которая якобы посещает публичные мероприятия вместо нее. В качестве аргументов приводили некоторые различия во внешности и манере поведения. Во время предвыборной кампании Трампа в 2024 году такие разговоры стали появляться еще чаще.