"Фальшивая Мелания". Новое видео с женой Трампа всколыхнуло сеть

У американцев возникли вопросы о внешности первой леди

Теория заговора о двойнике первой леди США получила новый виток популярности. Видеозапись, сделанная во время отъезда супругов Трамп в их поместье во Флориде, заставила американцев буквально под микроскопом изучать черты лица Мелании, запечатленной на заднем сиденье президентского лимузина.

Все началось в пятницу, 13 марта, при выходе супругов из самолета Air Force One, сообщает "Телеграф". Когда бронированный автомобиль президента, известный как "Зверь", проезжал мимо камер, в объектив попала Мелания Трамп. Однако то, что увидели люди, вызвало не восторг, а массу вопросов.

Соцсети мгновенно наполнились скриншотами и сравнениями, авторы которых утверждают: женщина в машине — не та, за кого себя выдает. В сети настаивают, что структура скул и подбородка на видео отличается от привычного облика жены Трампа. При этом первая леди почему-то была в массивных солнечных очках в темное время суток.

Слухи о "фальшивой Мелании" возобновились, и игнорировать доказательства становится все сложнее. Мы говорим о первой леди Соединенных Штатов — самой фотографируемой женщине в мире — и все же каждый раз, когда она выходит из "Зверя", строение костей, походка и солнцезащитные очки кажутся всего на несколько миллиметров не такими, как на фото. Это не заговор, когда это происходит прямо у вас на глазах. Будь то протокол безопасности или просто полное отсутствие интереса к этой роли, общественность заслуживает знать, действительно ли человек, представляющий Восточное крыло, тот, за кого мы голосовали пишут в сети

Почему она всегда носит солнцезащитные очки ночью? спросил другой пользователь

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Это уже не первый раз, когда имя Мелании появляется в обсуждениях о "двойниках". Еще во время первого президентского срока Трампа начали распространяться слухи о так называемой "фальшивой Мелании" — женщине-двойнике, которая якобы посещает публичные мероприятия вместо нее. В качестве аргументов приводили некоторые различия во внешности и манере поведения. Во время предвыборной кампании Трампа в 2024 году такие разговоры стали появляться еще чаще.