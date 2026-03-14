8 лет, а уже в форме. Притула показал редкое фото старшей дочери

Девочка присоединилась к рядам украинских скаутов

Известный волонтер и общественный деятель Сергей Притула очень редко делится подробностями частной жизни. Однако 14 марта он сделал исключение, показав, как подросла его старшая дочь Соломия.

Девочка, которой в июле 2025 года исполнилось восемь лет, уже уверенно шагает путем дисциплины и патриотизма, присоединившись к рядам украинских скаутов. Хорошей новостью бывший шоумен поделился в блоге Instagram, коротко подписав: "СКОБ!".

"Телеграф" разъясняет, что "СКОБ" — это лозунг и приветствие украинской скаутской организации "Пласт", который также является аббревиатурой четырех основных черт пластуна: Сильно, Красно, Осторожно, Быстро. Символом этого лозунга является хищная птица — орел-скоб (или скопа), олицетворяющий силу и свободный дух.

На свежих кадрах, появившихся в соцсети звезды, Соломия предстает в традиционной форме "Пласта". Звездный отец не скрывает гордости за дочь, ведь девочка не просто носит форму, а активно участвует в жизни организации и посещает собрание вместе с младшей сестрой Стефанией.

Сергей Притула активно популяризирует это движение, призывая украинцев отдавать детей на воспитание к скаутам и самому становиться воспитателями.

Несмотря на насыщенный график волонтерской работы, Притула пытается уделять время детям. Напомним, что кроме Соломии и Стефании, появившихся в его нынешнем браке с Екатериной Сопельник, у Притулы есть 17-летний сын Дмитрий от предыдущего брака и самый младший сын Марк, родившийся в августе 2025 года.

Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием. Фото: instagram.com/siriy_ua

С супругой Екатериной Сопельник. Фото: instagram.com/siriy_ua

Ранее сообщалось, что Притула встречался с президентом Владимиром Зеленским. Их разговор прошел в январе 2026 года.