Можно сэкономить более 25 гривен: в "АТБ" действуют приятные скидки на известный бренд йогуртов

Марина Бондаренко
Магазин Новость обновлена 16 марта 2026, 12:00
Магазин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Купить молочку по приятным ценам можно еще несколько дней

В сети супермаркетов "АТБ" покупателей вновь радуют приятными скидками на популярные молочные продукты. В рамках акции значительно подешевели различные виды йогуртов бренда "Галичина".

Скидки достигают 32%, что позволяет покупателям существенно сэкономить при ежедневных покупках. В списке — как небольшие бутылочки йогурта для быстрого перекуса, так и более крупные семейные форматы с различными вкусами: клубника, персик-абрикос, черника и ягодный микс. Список составил "Телеграф".

Акционные товары в "АТБ":

  1. Йогурт "Галичина" безлактозный без сахара 300 г — 25,90 грн (было 38,60 грн), скидка -32%, экономия 12,70 грн.
  2. Йогурт "Галичина" Злаки 2,2% 300 г — 24,50 грн (было 36,50 грн), скидка -32%, экономия 12,00 грн.
  3. Йогурт "Галичина" Клубника 2,2% 300 г — 24,50 грн (было 36,50 грн), скидка -32%, экономия 12,00 грн.
  4. Йогурт "Галичина" Лохина-черника 0,8 кг — 51,90 грн (было 77,30 грн), скидка -32%, экономия 25,40 грн.
  5. Йогурт "Галичина" Персик-абрикос 0,8 кг — 51,90 грн (было 77,30 грн), скидка -32%, экономия 25,40 грн.
  6. Йогурт "Галичина" Клубника-земляника 0,8 кг — 51,90 грн (было 77,30 грн), скидка -32%, экономия 25,40 грн.
  7. Йогурт "Галичина" Ягодный микс 0,8 кг — 51,90 грн (было 77,30 грн), скидка -32%, экономия 25,40 грн.
  8. Йогурт "Галичина" Карпатский без сахара 0,55 кг — 39,50 грн (было 58,40 грн), скидка -32%, экономия 18,90 грн.

Акция действует до 18 марта, поэтому покупателям следует не откладывать и воспользоваться выгодными предложениями, пока товары доступны по сниженным ценам.

Какие йогурты купить в "АТБ" со скидками по 18 марта
Скидки на йогурт "Галичина" в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

