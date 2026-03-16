Самый маленький ценник у "Сильпо", а самый высокий — в "АТБ": популярный круассан можно купить почти вдвое дешевле

Можно сэкономить немалую сумму

Круасаны 7 Days — один из самых популярных вариантов быстрого перекуса среди украинцев. Однако, как оказалось, цена на один и тот же продукт весом 60 грамм может существенно отличаться в зависимости от выбранного магазина.

Разница в цене между самым дешевым и дорогим предложением составляет более 11 гривен. "Телеграф" проанализировал ценники в пяти крупных торговых сетях Украины.

Где самая низкая цена

Абсолютным лидером по экономии сейчас является сеть "Сильпо". Благодаря акции "Ценотижики" стоимость круассана 7 Days с какао там составляет всего 19,99 грн. Это самое лучшее предложение на рынке.

Кто предлагает среднюю стоимость

На втором и третьем месте оказались сети "Varus" и " Fora". Цены там почти идентичны:

В " Varus" круассан можно приобрести за 24,50 грн (действует скидка -18%).

В сети " Fora" цена чуть выше — 24,90 грн (со скидкой -19%).

Несколько дороже обойдется покупка в гипермаркете "Эпицентр". Там товар стоит 28,00 грн, даже с учетом небольшой скидки.

Где дороже всего

Самая высокая цена на этот товар на сегодня зафиксирована в сети "АТБ". Там за круассан 7 Days 60 г придется заплатить 31,20 грн. Никакие акционные предложения на этот товар в этой сети на момент мониторинга не представлены.

Сравнительная таблица цен

"Сильпо" — 19,99 грн "Varus" — 24,50 грн Fora — 24,90 грн "Эпицентр" — 28,00 грн АТБ — 31,20 грн

Если вы хотите полакомиться любимым круассаном и при этом сохранить бюджет, стоит посетить "Сильпо". Покупая тот же товар в АТБ, вы переплачиваете более 50% от минимальной цены.

