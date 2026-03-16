Сэкономите сотни гривен: в "Сильпо" продают популярный гель для стирки со скидкой в почти 60%
На некоторые товары акция продлится почти до конца марта
В "Сильпо" проходит акция на популярный гель для стирки — некоторые объёмы можно купить со значительными скидками до 57%.
Это специальное предложение действует в течение ограниченного времени, поэтому стоит заранее проверить, на чём можно значительно сэкономить. Об этом написал "Телеграф".
Итак, гель Persil Active 1,485 л можно приобрести за 299 гривен вместо 689 гривен, что меньше на 57% от обычной цены. Экономия составит около 400 гривен. Предложение действует до 18 марта.
Большие объемы также доступны по специальным ценам. Persil Active 1,98 л сейчас стоит 559 гривен вместо 999 гривен (экономия составит 443 гривны), а Persil Active 990 мл – 284 гривен вместо 489 гривен (разница в 205 гривен). Эти акционные предложения будут действовать до 24 марта, что дает немного больше времени, чтобы пополнить домашний запас геля.
Почему супермаркеты делают скидки на продукты
Существует несколько основных причин, по которым магазины предлагают выгодные акции для покупателей:
- Когда поступают новые партии товаров, магазины быстро распродают старые, чтобы освободить место.
- Скидки стимулируют людей покупать больше или пробовать новые товары, которые раньше не приобретали.
- В конце сезона цены на менее популярные товары снижают, чтобы ускорить продажи.
Иногда акции проводятся на продукты с близким сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для повышения продаж и привлечения интереса покупателей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких 12 продуктах в "Сильпо" можно сэкономить до 50%.