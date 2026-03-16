Сэкономите сотни гривен: в "Сильпо" продают популярный гель для стирки со скидкой в почти 60%

На некоторые товары акция продлится почти до конца марта

В "Сильпо" проходит акция на популярный гель для стирки — некоторые объёмы можно купить со значительными скидками до 57%.

Это специальное предложение действует в течение ограниченного времени, поэтому стоит заранее проверить, на чём можно значительно сэкономить. Об этом написал "Телеграф".

Итак, гель Persil Active 1,485 л можно приобрести за 299 гривен вместо 689 гривен, что меньше на 57% от обычной цены. Экономия составит около 400 гривен. Предложение действует до 18 марта.

Большие объемы также доступны по специальным ценам. Persil Active 1,98 л сейчас стоит 559 гривен вместо 999 гривен (экономия составит 443 гривны), а Persil Active 990 мл – 284 гривен вместо 489 гривен (разница в 205 гривен). Эти акционные предложения будут действовать до 24 марта, что дает немного больше времени, чтобы пополнить домашний запас геля.

Скидки на гель для стирки в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

Почему супермаркеты делают скидки на продукты

Существует несколько основных причин, по которым магазины предлагают выгодные акции для покупателей:

Когда поступают новые партии товаров, магазины быстро распродают старые, чтобы освободить место.

Скидки стимулируют людей покупать больше или пробовать новые товары, которые раньше не приобретали.

В конце сезона цены на менее популярные товары снижают, чтобы ускорить продажи.

Иногда акции проводятся на продукты с близким сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для повышения продаж и привлечения интереса покупателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких 12 продуктах в "Сильпо" можно сэкономить до 50%.