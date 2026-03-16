Найменший цінник у "Сільпо", а найвищий — в "АТБ": популярний круасан можна купити майже вдвічі дешевше

Можна зекономити чималу суму

Круасани 7 Days — це один із найпопулярніших варіантів швидкого перекусу серед українців. Проте, як виявилося, ціна на один і той самий продукт вагою 60 грамів може суттєво відрізнятися залежно від обраного магазину.

Різниця в ціні між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить понад 11 гривень. "Телеграф" проаналізував цінники в п'яти великих торгових мережах України.

Де найнижча ціна

Абсолютним лідером з економії наразі є мережа "Сільпо". Завдяки акції "Цінотижики" вартість круасана 7 Days з какао там становить всього 19,99 грн. Це найкраща пропозиція на ринку.

Хто пропонує середню вартість

На другому та третьому місці опинилися мережі "Varus" та "Fora". Ціни там майже ідентичні:

У "Varus" круасан можна придбати за 24,50 грн (діє знижка -18%).

У мережі "Fora" ціна трохи вища — 24,90 грн (зі знижкою -19%).

Трохи дорожче обійдеться покупка в гіпермаркеті "Епіцентр". Там товар коштує 28,00 грн, навіть з урахуванням невеликої знижки.

Де найдорожче

Найвищу ціну на цей товар станом на сьогодні зафіксовано в мережі "АТБ". Там за круасан 7 Days 60 г доведеться заплатити 31,20 грн. Жодних акційних пропозицій на цей товар у цій мережі на момент моніторингу не представлено.

Порівняльна таблиця цін

"Сільпо" — 19,99 грн Varus — 24,50 грн Fora — 24,90 грн "Епіцентр" — 28,00 грн АТБ — 31,20 грн

Якщо ви хочете поласувати улюбленим круасаном і при цьому зберегти бюджет, варто завітати до "Сільпо". Купуючи той самий товар в АТБ, ви переплачуєте понад 50% від мінімальної ціни.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" продають популярний гель для прання зі знижкою в майже 60%.