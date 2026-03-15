Самый низкий ценник в "АТБ", а высокий — в "Rozetka": где можно купить популярное моющее средство на 50 % дешевле

Можно сэкономить почти 50 гривен

На популярное моющее средство Fairy сейчас действует выгодная скидка в одном из украинских магазинов, и сравнение цен показывает, что именно здесь его покупать выгоднее всего.

Анализ актуальных предложений показывает, что покупатели могут сэкономить около половины стоимости, если выбрать правильный супермаркет или маркетплейс, передает "Телеграф".

Самое выгодное предложение предлагает сеть "АТБ". Здесь моющее средство стоит 48,90 гривны вместо 95,80 гривны, что означает экономию 46,90 гривны или 48%.

В других магазинах цены также снижены, однако экономия меньше:

У "Аврора" — 64 гривен вместо 84 гривен, скидка 20 гривен (-24%);

— 69,90 гривны вместо 84,90 гривны, экономия 15 гривен (-17%);

— 69,90 гривны вместо 84,90 гривны, экономия 15 гривен (-17%); У "Eva" — 74 гривен вместо 85 гривен, скидка 11 гривен (-13%).

На маркетплейсе "Rosetka" товар продается примерно за 85 гривен без скидки.

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим предложением может составить более 36 гривен, хотя если купить моющее в "АТБ", можно сэкономить 47 гривен. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать цены, ведь акции в разных сетях могут существенно отличаться.

