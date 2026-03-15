Сколько же нужно зарабатывать? В Киеве икру продают за 75 000 грн (видео)
Цена просто космическая
В киевском премиальном супермаркете "Goodwine" заметили продукт, цена на который шокирует. Один деликатес стоит более 70 тысяч гривен — и это не за килограмм.
Как показал блоггер на своем YouTube-канале "Киев от первого лица", 500 граммов икры продают за 75 тысяч гривен, то есть стоимость килограмма почти 150 000 гривен.
В то же время, в магазине есть более доступные варианты — ценники на черную икру стартуют от 4100 гривен за небольшие упаковки. Например, блоггер показал предложение за 18 900 гривен за 250 граммов. Если считать килограмм, такая икра обойдется покупателю в 75 600 гривен.
Кроме того, в этом магазине также можно купить еще и мясо голубя. Ценник на такой деликатес составляет почти 830 гривен и это не за килограмм. Этот продукт был доставлен из Франции.
