Киевский магазин продает птицу из Франции: цена заоблачная (видео)

Это действительно "золотое" мясо

В киевских супермаркетах иногда можно найти действительно неожиданные продукты, однако некоторые из них способны удивить даже опытных покупателей. Один из таких товаров на днях заметили в известном премиальном магазине — замороженного голубя.

О находке в супермаркете "Goodwine" рассказал блоггер на своем YouTube-канале "Киев от первого лица". В своем видео он показал, что в одном из холодильников магазина продается замороженный голубь весом около 400 граммов.

Блогер показал дорогого голубя в супермаркете "Goodwine". Фото: Киев от первого лица

Замороженный голубь в "Goodwine" стоит более 800 гривен. Фото: Киев от первого лица

Стоимость такого деликатеса превышает 800 гривен. Если посмотреть на ценник, то стоит мясо 209 гривен за 100 граммов.

Цена голубя в "Goodwine" — 209 гривен за 100 граммов. Фото: Киев от первого лица

Этот продукт считается гастрономическим деликатесом, используемым в высокой кухне. Мясо голубя считается редким ингредиентом в ресторанах и часто подается в блюдах. Однако для большинства украинцев такая покупка выглядит достаточно необычной, особенно ввиду высокой стоимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какие продукты хватит 1500 гривен от Зеленского.