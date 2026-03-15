Киевский магазин продает птицу из Франции: цена заоблачная (видео)
Это действительно "золотое" мясо
В киевских супермаркетах иногда можно найти действительно неожиданные продукты, однако некоторые из них способны удивить даже опытных покупателей. Один из таких товаров на днях заметили в известном премиальном магазине — замороженного голубя.
О находке в супермаркете "Goodwine" рассказал блоггер на своем YouTube-канале "Киев от первого лица". В своем видео он показал, что в одном из холодильников магазина продается замороженный голубь весом около 400 граммов.
Стоимость такого деликатеса превышает 800 гривен. Если посмотреть на ценник, то стоит мясо 209 гривен за 100 граммов.
Этот продукт считается гастрономическим деликатесом, используемым в высокой кухне. Мясо голубя считается редким ингредиентом в ресторанах и часто подается в блюдах. Однако для большинства украинцев такая покупка выглядит достаточно необычной, особенно ввиду высокой стоимости.
