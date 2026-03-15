К Пасхе в Украине дорожают яйца: где можно купить их выгоднее всего

"Телеграф" провел сравнение стоимости десятка "Квочка" в популярных сетях

Незаменимый атрибут каждого пасхального стола – куриные яйца – в Украине уже начал постепенно дорожать в преддверии праздника. В сравнении с прошлым месяцем их цена заметно выросла.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, во сколько сейчас обойдутся яйца покупателям в разных супермаркетах и где их можно купить выгоднее всего. Для сравнения мы взяли десяток яиц "Квочка".

Так, по данным портала "Минфин", средняя цена на продукт в марте 2026 года составляет 85,05 грн (10шт). Стоит добавить, что в феврале куриные яйца "Квочка" можно было приобрести за 83,83 грн. Таким образом, за месяц стоимость выросла на 1,22 грн.

Цены в крупных супермаркетах:

В магазине "Варус" покупателям предлагают десяток яиц "Квочка" по цене 82,90 грн.

В "Новусе" продукт стоит 82,99 грн.

В сети супермаркетов "АТБ" яйца "Квочка" С1 (10 шт) обойдутся в 85,90 грн.

В "Ашане" покупатели могут приобрести десяток яиц по цене 87,10 гривен.

В "Сильпо" стоимость десятка этого вида яиц продают по цене 87,14 грн.

"Метро" предлагает десяток яиц по цене 99 гривен.

Исходя из вышеуказанных данных, самая низкая цена из предложенных — в сети супермаркетов "Варус". Десяток яиц будет стоить 82,90 грн.

