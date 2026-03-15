До Великодня в Україні дорожчають яйця: де можна купити їх найвигідніше

"Телеграф" провів порівняння вартості десятка "Квочка" у популярних мережах

Незамінний атрибут кожного великоднього столу – курячі яйця – в Україні вже почав поступово дорожчати напередодні свята. Порівняно з минулим місяцем їхня ціна помітно зросла.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, скільки зараз обійдуться яйця покупцям у різних супермаркетах і де їх можна купити найвигідніше. Для порівняння ми взяли десяток яєць "Квочка".

Так, за даними порталу Мінфін, середня ціна на продукт у березні 2026 року становить 85,05 грн (10шт). Варто додати, що у лютому курячі яйця "Квочка" можна було придбати за 83,83 грн. Таким чином за місяць вартість зросла на 1,22 грн.

Ціни у великих супермаркетах:

У магазині "Варус" покупцям пропонують десяток яєць "Квочка" за ціною 82,90 грн.

Ціни на яйця у "Варусі"

У "Новусі" продукт коштує 82,99 грн.

Ціни на яйця в Новусі

У мережі супермаркетів "АТБ" яйця "Квочка" С1 (10 шт) коштуватимуть 85,90 грн.

Ціни на яйця в "АТБ"

В "Ашан" покупці можуть придбати десяток яєць за ціною 87,10 гривень.

Ціни на яйця в "Ашані"

У "Сільпо" вартість десятка цього виду яєць продають за ціною 87,14 грн.

Ціни на яйця в "Сільпо"

"Метро" пропонує десяток яєць за ціною 99 гривень.

Ціни на яйця в "Метро"

Виходячи з вищезгаданих даних, найнижча ціна із запропонованих — у мережі супермаркетів "Варус". Десяток яєць коштуватиме 82,90 грн.

