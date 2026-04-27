Между Украиной и Израилем назревает конфликт: что известно о судне с краденым зерном

Украинский чиновник назвал поведение Иерусалима пощечиной

Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта из-за зерна, вывезенного из захваченных украинских территорий.

Одно судно уже было разгружено в Израиле, а второе сейчас приближается к порту Хайфы, несмотря на протесты Украины, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский источник.

"Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних связей. Мы оставляем за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер", — сказал украинский дипломат.

По его словам, Израиль "проигнорировал" украинские возражения, и это "похоже на пощечину".

По данным специализированного сервиса Marine Traffic, судно заходило в порт на Крите в понедельник, 27 апреля, после чего продолжило ход.

Примечательно, что трекинг самого судна начинается в районе Греции, причем не в порту, а на отдалении от берега. Это может свидетельствовать о том, что оно отключало GPS.

Заведующая кафедрой бизнес-журналистики и цифровых медиа, журналист-расследователь Екатерина Яресько два дня назад отмечала, что к Хайфе подходит еще одно судно с зерном с оккупированных территорий Украины – PANORMITIS (IMO: 9445021) с грузом в виде 6201.56 т пшеницы и 19043.73 т ячменя.

"PANORMITIS находился на якорной стоянке порта Кавказ в российских территориальных водах, не нарушал Государственную границу Украины. Нарушения совершали суда, доставившие ему зерно. Есть косвенные признаки, что весь груз PANORMITIS вывезен из Керчи и Бердянска, однако утверждать это мы не можем", – говорится в публикации.

Яресько уточняет, что доказательства удалось собрать только по одному перевозчику – LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), который доставил 6087.68 т ячменя и 954.56 т пшеницы из Бердянска и перегрузил зерно на PANORMITIS 18 апреля.

"Документы на груз Пестрикова были оформлены в российском порту Темрюк, куда он пришел из Бердянска загруженным. Это делается потому, что в Бердянске нет таможенного пункта, и это помогает российским оккупантам скрывать происхождение зерна", – пишет она.

По ее информации, загрузка происходила в Бердянске с 7 по 15 апреля. Экспортером является "Петрохлеб-Кубань" – компания, занимающаяся вывозом зерна с оккупированных территорий на постоянной основе.

Яресько добавила, что в Украине по фактам вывоза зерна с оккупированных территорий ведется уголовное производство, для реализации которого важно сотрудничество с государством, куда пришло такое судно, а также возможность собрать доказательства.

"Израиль отказал Украине в предоставлении международно-правовой помощи в предыдущем случае с судном ABINSK (IMO: 9303869). Второй подряд рейс показывает, что проблема носит системный характер, в Израиль регулярно завозится зерно с оккупированных территорий Украины", – резюмирует она.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не контактировали в последние годы, но не из-за плохих отношений, а по причине загруженности с обеих сторон. При этом, между странами сохраняется потенциал для сотрудничества.