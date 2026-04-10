Переговоры, удары по России, обмен пленными: Буданов сделал ряд важных заявлений

В ближайшие дни Украину могут ждать хорошие новости

Генерал-лейтенант, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сделал ряд важных заявлений по текущим событиям в Украине, ударам по российским НПЗ, войну на Ближнем Востоке, единстве украинцев и многом другом.

Об этом он рассказал в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE.

"Переговорный процесс продолжается"

Буданов говорит, что переговорный продолжится, а в Украине ждут американскую делегацию. Это может произойти примерно через неделю после Пасхи.

"Он будет продолжаться. Мы надеемся и ждем приезда американской делегации – об этом сегодня президент Украины также на официальной части мероприятия всем сообщил. Так что надеемся на лучшее", — сказал он.

Контакт с россиянами

Глава ОП подтвердил, что у украинскойстороны сейчас есть контакт со стороной противника. Он также рассказал, о чем ведутся разговоры.

"О вопросах, которыми мы занимаемся. Вместе с тем мы все надеемся на обмен в ближайшее время. Потому и об этом тоже. Обмен сам по себе не сделается. Его нужно делать", — говорит Буданов.

При этом он отметил, что есть шанс на возобновление трехсторонник переговоров.

"Вы понимаете, что мы не можем поставить точку ни положительную, ни отрицательную без личной встречи (лидеров стран – ред.) – и россияне это тоже понимают. Поверьте, все это все равно произойдет", — объяснил Буданов.

По его мнению, лидеры должны поставить последнюю точку.

Обмен пленными

Перед Пасхой или после могут быть хорошие новости насчет обмена военнопленными, которые содержатся в России.

"Мы надеемся. За день до или через день после, но можно ожидать. Мы все ожидаем", — сказал он.

Война на Ближнем Востоке — что это дало России

Буданов говорит, что Россия получила некоторые плюсы от конфликта на Ближнем Востоке.

"Это в определенной степени пошло им "в плюс" – вы это тоже понимаете, из-за резкого скачка цен на нефтепродукты, прежде всего. Их определенные юридические, скажем так, единицы, давайте так это назовем, вышли из-под санкций, что тоже придало им оптимизм, скажем так. Ну и, в принципе, резкий скачок цен (на нефть, – ред.) – это для них огромный плюс. Наши удары, которые мы наносим по их НПЗ, не могут, к сожалению, сравниться с произошедшим скачком цен. Но они оказывают точное влияние на нефтяную и нефтегазовую отрасль Российской Федерации", — подчеркнул он.

Но также Буданов отметил, что удары по НПЗ не будут прекращены.

"Дроны не сделают эту войну за нас"

Россия ежемесячно несет большие потери в личном составе — 30-35 тыс, но стратегическая цель – 50 000. На вопрос о том, может ли на это повлиять большее количество дронов, буданов сказал:

"Я, вы знаете, пожалуй, не являюсь фанатом идеи, что дроны сделают эту войну за нас. Извините, без людей войны не выигрываются. Без людей войны проигрываются – такое есть. Но чтобы выиграть без людей – так не бывает".

Где искать единство

Говоря о ситуации с обществом и войной, журналисты напомнили о недавних случаях нападений на военных, которые происходили в разных регионах. Они отметили, что эта тенденция подрывает необходимое для страны единство.

"Я потому и говорил сегодня на этой встрече (перед интервью генерал Буданов встречался с закарпатским духовенством, – ред.) о единстве. Что касается этого: во-первых, человеческой тупости нет края и никогда не будет; во-вторых, есть реальные проблемы, проблемы, скажем так, ментальные в нашем обществе. Потому что с одной стороны все говорят, что надо воевать до победы – и с другой стороны, все убегают от мобилизации. И это происходит одновременно. Это большая, огромная проблема! Вместе с тем, следует помнить, что когда человек уклоняется от мобилизации (да, можно говорить, что у него там есть какие-то мысли – это он сам себя будет так оправдывать), но есть абсолютно такая человеческая проблема, о которой следует помнить. Это наши ребята, которые на передовой, и их тоже нужно кем-то заменять. И они там этого точно не понимают. И это будет еще одна огромная проблема, когда придет время, завершится война, и они все вернутся, и начнут задавать вопросы лично своим соседям, которые никуда не ушли. Так вот, чтобы такого не было, нужно всем свою гражданскую позицию все же выражать и не бояться исполнить свой долг. Не все, давайте откровенно скажем, кто мобилизован, идет в штурм. Есть те, кто идут в противовоздушную оборону или другие специальности, на склады…", — ответил глава ОП.

На первом году полномасштабной войны в Украине буквально зашкаливало единство. Буданов ответил, где его искать на пятом году:

"В нас самих. Я же говорю, сейчас мы в переговорном процессе к чему-то придем. Еще раз говорю: это будет либо очень хороший, либо очень плохой для нас вариант, но неважно. Даже если бы был очень хороший для нас вариант – без единства мы не сможем сделать какое-либо решение. Единство – я лично анализировал это – я видел, по сути, столь серьезно трижды. Первый раз – в 1991 году, когда распадался Советский Союз, – вот в Украине было единство. Это был вызов огромный, но он был. И это позволило принять решение.

Второй раз – в 2014-м. Майдан и события после Майдана: начало войны, Крым, события на Донбассе. Тогда были очереди в военкоматы, помните? И в третий раз – в начале 2022 года, то же. Не было проблем с мобилизацией в первый период, потому что количество желающих было гораздо больше, чем армия вообще могла через себя пропустить.".

Буданов в Офисе президента

Кирилл Буданов оценил свое пребывания на должности главы ОП.

"Я вам с юмором отвечу: я недавно социологическое исследование смотрел (рейтинг доверия украинцев, – ред.) буквально несколько дней назад. Офис Президента всегда в нем был предпоследним, последней была Верховная Рада, всегда. Теперь мы уже четвертые, с конца. То есть что-то хорошо мы сделали (смеется). А Верховная Рада так и осталась на последнем. Возможно, это (личный рейтинг Буданова – ред.) как-то влияет. Но не забывайте о проблеме нашего общества: одни любят, другие ненавидят. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Это нормально. Но ведь институт работает спокойно: смотрите, скандалов нет, проблем нет, совещания", — поделился глава ОП.

