"Пусть сдается Россия". Зеленский о сотрудничестве со странами Ближнего Востока, перемирии на Пасху и переговоры

Украина готова к мирным переговорам в любой стране, кроме России и Белоруссии

Украина запускает новый этап сотрудничества со странами Ближнего Востока. Киев предлагает партнерам оборонные технологии, морские дроны и системы защиты, а также ведет переговоры по усилению противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях в сфере безопасности, ситуацию с переговорами и контактах с союзниками. Также, по словам президента, Киев не исключает возможность перемирия, в частности на период Пасхальных праздников, однако отмечает: прекращение огня возможно только при условии взаимности и без компромиссов по суверенитету и независимости государства.

Визит Зеленского на Ближний Восток

На днях Зеленский посетил некоторые страны Ближнего Востока (Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию) и встречался представителями других стран по отдельности. Удалось договориться о стратегическом сотрудничестве в направлении милтек и других направлениях – договоры рассчитаны на 10 лет. "Это взаимная помощь, безусловно. Нас интересует также антибаллистическая деятельность. Вы знаете, что у нас с этим дефицит, а также у нас есть вызовы, связанные с энергетикой, с дизелем и тому подобное", — отметил Зеленский. Он также добавил, что есть договоренности об энергетической поддержке.

Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив

По словам Зеленского, Украина поделилась экспертизой по защите людей и гражданской инфраструктуры. Другой вопрос — многолетние стратегические договоренности, это и об экспорте тоже.

"Продается партнерам система, не просто только перехватчики, это и линии защиты, и софт, и система радиоэлектронной борьбы и т.д. То есть системно подходим к этому вопросу", — отметил президент. В частности, договаривались о поставках морских дронов.

Украина имеет уникальный опыт, который может пригодиться для разблокирования Ормузского пролива.

У нас есть не только экспертиза эшелонированной системы ПВО, но и опыт разблокирования морских торговых путей с помощью и морских дронов… Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Что касается, и мы подробно говорили об этом, мы делились опытом Черноморского коридора, как он функционирует. Они понимают, что это очень продуктивно получилось у наших Вооруженных сил разблокировать Черноморский коридор. Мы делимся этими подробностями. Владимир Зеленский, президент

Однако Зеленский подчеркнул, что другими направлениями в этом вопросе занимаются США.

Ракеты для ПВО и собственная антибаллистическая система

Одна из самых необходимых вещей для украинской ПВО — ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, предназначенные для уничтожения баллистических и крылатых ракет, таких как "Кинжал" или "Искандер". В настоящее время в мире дефицит этих ракет. Зеленский поднимал на Ближнем Востоке вопрос об этих ракетах.

Президент не захотел делиться деталями, заметил, что работа по обеспечению Украины этими ракетами продолжается. Он напомнил, что всего производится около 60 ракет в месяц и есть дефицит.

"Безусловно, есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства, но и это увеличение не решит этот вопрос. Все антибаллистические пакеты максимально направят туда, где сегодня очень горячо. Это прежде всего на Ближний Восток", — говорит президент. Украине нужна как можно скорее альтернативная и сейчас ведутся переговоры с двумя странами. Также украинский ОПК занимается вопросом создания собственных антибаллистических систем.

О мирных переговорах

Украина готова встречаться для мирных переговоров в любом формате и в любом месте, кроме России и Беларуси. Зеленский продолжает считать, что трехсторонняя встреча должна быть, однако она откладывается, ведь "фокус Соединенных Штатов Америки сегодня на Иране".

"Трехсторонняя встреча будет, когда обе стороны и Россия, и Америка смогут встретиться с нами, — говорит Зеленский. Мы готовы поддержать встречу и в Швейцарии, и в Турции, и где партнеры будут готовы", — резюмирует Зеленский. — Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам сделать всем? Сдаться, расслабиться. Пусть Россия сдается, мы не будем.

Зеленский о переговорах

Президент надеется, что в ближайшие недели удастся организовать переговоры. Сейчас мяч на стороне США и России, отмечает он.

Украина готова не бить по российской энергетике, но есть условия

Украина успешно производит операции по инфраструктуре экспорта российской нефти в ответ на атаки РФ по Украине. После них, говорит Зеленский, Киев получал сигналы от партнеров о том, как сделать ответ по энергосектору РФ меньше.

"Если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике", — напоминает президент. Украина готова к полному прекращению огня: "и море, и небо полностью, чтобы не летали ни ракеты, ни дроны, не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали и мы открыты, если русские будут готовы, пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время, мы готовы решить этот вопрос".

О Rheinmetall и украинском ОПК

Зеленский также прокомментировал заявление гендиректора Rheinmetall, что украинские производители дронов не имеют ничего инновационного. Он назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами".

Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall’а. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем наш украинский оборонно-промышленный комплекс. Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире. Что касается некоторых наших систем — я считаю, что мы так эксклюзивны. Только у нас есть соответствующий опыт. Владимир Зеленский, президент Украины

Украина ежедневно показывает результаты своих технологий и на земле, и в небе, и на море.

О Пасхальном перемирии

Украина поддерживает любые форматы окончания войны, но если не теряется достоинство и независимость государства. Готовы и к полному прекращению огня, и к энергетическому.

Мы готовы к прекращению огня в Пасхальные праздники. Если честно, нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заметил, что два-три дня не могут ничего изменить в позициях России на поле боя: "Мы помним за три дня, что обещали и что не смогли сделать".