На шаг ближе к ЕС. В Европе назвали сроки открытия кластеров переговоров для Украины (видео)

Переговорный процесс о вступлении в ЕС разделен на 6 кластеров, охватывающих 33 переговорных раздела

После ноября ЕС планирует открыть все кластеры для Украины и Молдовы. Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европа должна давить на Россию санкциями, но и не забывать о помощи Киеву.

Что нужно знать:

Евросоюз планирует через неделю открыть для Украины все шесть кластеров

ЕС подписал 19 пакет санкций против России 23 октября

Европейская комиссия завершила пересмотр законодательства Украины и Молдовы

Об этом рассказала Кос в Брюсселе на мероприятии политической группы Renew, где находилась и корреспондент "Телеграфа". По словам политика, Европа понимает, что Россия имеет непосредственное влияние не только на Украину. Ведь в Молдове достаточно неоднозначная ситуация, которую проевропейский курс может выровнять.

"Мы изучаем все возможности. Мы всегда говорим о принципе заслуг. И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства", — говорит Кос.

Добавим, что Венгрия сохраняет обеспокоенность по поводу кластеров и вопрос Украины в ЕС, используя различные аргументы. Один из последних – страх за национальные меньшинства. Однако Евросоюз продолжает работу над вступлением Украины.

"Я надеюсь, что лидеры скоро откроют кластеры, мы готовы к этому. После 1 ноября все кластеры будут готовы к открытию", – отметила еврокомиссар.

Уже известно, что Европейская комиссия завершила пересмотр законодательства Украины и Молдовы и готова поддержать во внутренних реформах. В частности, приоритеты права и противодействие коррупции.

Кос подчеркнула, что затягивание процесса пойдет на руку Кремлю, поэтому стратегическое значение быстрого прогресса в европейском интеграционном процессе Украины и Молдовы играет большую роль.

Кластеры вступления в ЕС

Для справки

Кластеры вступления в ЕС – это шесть тематических блоков, на которые делятся переговоры о членстве, позволяющие странам-кандидатам гармонизировать свое законодательство с европейским правом. Каждый кластер охватывает конкретную сферу политики, таких как верховенство права, внутренний рынок, зеленая политика и внешние отношения.

