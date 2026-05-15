"Кумовство?" Юный сын легенды "Динамо" стал коммерческим директором топ-клуба

22-летний парень получил высокую должность в черкасском клубе

В пятницу, 15 мая, футбольный клуб ЛНЗ объявил, что Артем Хацкевич, сын бывшего футболиста и тренера "Динамо" Александра Хацкевича, получил должность коммерческого директора в клубе. В сети раскритиковали команду, которая в следующем сезоне будет представлять Украину в еврокубках.

Что нужно знать

Артем Хацкевич без опыта стал топ-функционером ЛНЗ

В сети критикуют черкасский клуб

Хацкевич-старший занимает высокую должность в ФК "Полесье"

Пользователи массово критикуют ЛНЗ за подобный подбор кадров. Дело в том, что некоторые сомневаются, что 22-летний бывший футболист что-то может дать команде-призеру Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Кадровое обогащение ЛНЗ. К менеджменту ФК ЛНЗ присоединился руководитель селекционной службы клуба Олег Гарас и коммерческий директор Артем Хацкевич. Приветствуем в команде. ФК ЛНЗ

В сети критикуют ЛНЗ за "кумовство". Пользователи пророчат черкасской команде неудачи в будущем из-за подобного подхода. Интересно, что Хацкевич-старший занимает должность вице-президента другой команды УПЛ "Полесья".

Справка: Артем Хацкевич — воспитанник киевского "Динамо". Играл за "Десну" и чешский Spoje Praha (на тот момент команда играла в 5-м по силе дивизионе Чехии, — ред.). Завершил карьеру футболиста в 2023 году.

Напомним, Александр Хацкевич после провала в "Динамо" попробовал свои силы в чемпионате Польши. Там все закончилось печально для белорусского специалиста — фанаты набросились на тренера, а позже его уволили.