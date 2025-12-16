Роман с женихом военной, несколько предложений и слухи об отношениях с Маркусом: что известно о личной жизни Безуглой

Нардепка не торопится замуж

Марьяна Безуглая — народная депутат от партии "Слуга народа", которая устроила забастовку и драку в Верховной Раде. Ее личная жизнь до недавнего времени не была открыта, пока она не заговорила о романах с погибшим военным с позывным "Енот" и воином Валерием Маркусом.

Что следует знать

Марьяна Безуглая в начале 2025 года заявила, что имела отношения с военным с позывным "Енот", который был обручен

Нардеп признавалась, что ей несколько раз делали предложение

Она никогда не была в браке и сейчас не говорит о своей личной жизни

В феврале 2025 года Безуглая рассказала о романе с украинским военнослужащим и поэтом Максимом Емцем, известным под позывным "Енот", погибшим 4 февраля 2025 года на Покровском направлении.

Максим Емец с невестой Оксаной

По ее словам, они познакомились, когда он сфотографировал ее в штабе в Лисичанске и отправил фото в чат с вопросом, кто она такая. Их роман начался после того, как он связался с ней после ранения. Позже, по словам нардепа, "Енот" сделал ей предложение, но она не согласилась выйти за него замуж.

После этого они прекратили свое общение. Через полгода Максим снова написал Безуглой и на следующий день, 12 января, они встретились.

"Говорили. Целовались... Я снова начала задумываться, восстановить и отношения?.. 4 февраля мне написал знакомый из ГУРа, который знал, что мы знакомы. Написал коротко и сухо: Енот погиб", — написала нардеп в посте

Максим Емец

Однако известно, что в то время Максим был обручен с военной Оксаной Рубаняк с позывным "Ксена". Безуглая уверяла, что не знала об этих отношениях, а после смерти Емца разговаривала с Оксаной. Общих фотографий нардепа и воина в сети нет.

"И когда 12 января целовал — уже был вероятно обручен с ней. Но мертвые молчат", — отметила Безугла.

Максим Емец и Оксана Рубаняк

Что известно об отношениях Безуглой с Валерием Маркусом

В октябре 2025 года известный военнослужащий Валерий Маркус сообщил в соцсетях о своей женитьбе, но не раскрыл имя своей жены. Это вызвало слухи в сети, что именно Безугла могла стать его любимой. А все потому, что на фото, выложенном Маркусом со своей избранницей, девушка со спины похожа на нардепа.

Валерий Маркус со своей избранницей

В ответ на это политик публично опровергла эти предположения: она заверила, что не является той женщиной на опубликованном Маркусом свадебном фото, а ее репост в соцсетях был шуткой, которая дальше набрала ход в обсуждениях.

Валерий Маркус

Известно, что Марьяна Безуглая никогда не была в браке и не имеет детей. Нардеп признавалась, что несколько раз ей делали предложение, но ни разу это не заканчивалось женитьбой. В 2024 году ходили слухи, о том, что она собирается замуж, но политик это опровергла.

