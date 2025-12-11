Трамп давит на Украину выборами: что означает ответ Зеленского и при чем здесь "мирный план"

Только на организацию президентских выборов нужно 6 миллиардов гривен

Заявление Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов вызвало очередной спор о возможности реализации такой идеи во время войны. На призыв американского коллеги уже ответил президент Зеленский, который сказал, что Украина будет готова в течение 60-90 дней к проведению голосования.

Однако глава государства назвал главное условие: безопасность, которую он попросил обеспечить именно Соединенные Штаты и европейских партнеров. И даже обратился к Верховной Раде с призывом подготовить законодательные инициативы. "Телеграф" пообщался с политологами Владимиром Фесенко и Игорем Рейтеровичем о том, насколько вообще возможно проведение выборов во время полномасштабной войны.

Главное условие для голосования

Эксперт утверждает: не ответить на заявление Трампа Зеленский не мог, поскольку американский президент упомянул его прямо. Заявление же самого лидера США он называет не просто несправедливым, а аморальным.

"С его стороны прозвучало обвинение, что якобы Украина специально продолжает войну, чтобы не проводить выборы. Это очень серьезное обвинение. И поэтому Зеленский должен был ответить, поэтому он сделал это заявление для журналистов, чтобы показать, что он не боится, что он уже и раньше об этом говорил, ему нужно было усилить эту риторику. Он сказал: "Ну, хорошо, если вы так говорите, я готов провести выборы во время войны, но должно быть обязательное условие – безопасность"", – объясняет эксперт.

Само понятие "безопасности" для выборов Владимир Фесенко объясняет так: как минимум, должна идти речь о прекращении огня в воздухе. Правда, существующих прецедентов проведения голосования во время боевых действий такого масштаба вспомнить невозможно.

Во время ежедневных ударов по мирным городам, когда ежедневно гибнут мирные жители, когда крупные города находятся в прифронтовой полосе, когда российские беспилотники охотятся за мирными жителями в Херсоне и не только. Вот как проводить выборы в таких условиях? Владимир Фесенко

Игорь Рейтерович говорит, что считает согласие Владимира Зеленского на проведение выборов во время военного состояния своеобразным перебрасыванием мяча на поле Трампа:

"Потому что, судя по всему, это пункт точно будет в "мирном соглашении"", – заявляет политолог.

Игорь Рейтерович / Facebook-страница

Политолог предлагает выход для поиска ответа на этот вопрос: предложение к американским чиновникам – представителям администрации Трампа, Сената, Палаты работников Конгресса США – приехать в Украину и провести исследование ситуации "boots on the grounds" – чтобы вместе отработать формат проведения этих выборов и получить рекомендации относительно того, как это сделать.

"Пусть едут в Харьков, в Херсон, в Никополь, Днепр, и даже в Киеве, где свет не появляется более 10 часов в сутки. Это добавит реализма в оценках проведения выборов. И более того, чтобы не просто приехали разово, а чтобы именно они стали наблюдателями на таких выборах. Просто как приглашение – давайте, вы выступаете за это, мы не против, но расскажите, как это сделать в таких условиях, как сейчас", – говорит Фесенко.

Последствия обстрела Харькова 24 января 2024 года / Ян Доброносов, "Телеграф"

Кроме того, политолог отмечает организационную и техническую подготовку – как минимум, на организацию голосования нужно 6 миллиардов – при условии, если речь идет только о выборах президента.

"В любом случае, сейчас нужно решение Верховной Рады. Нужна оценка ситуации со стороны Центральной избирательной комиссии, возможно ли провести выборы в нынешних условиях. Я уже не говорю об изменении законодательства, закона о военном положении", – объясняет эксперт.

Именно закон Владимир Фесенко называет одним из главных решений, которые нужны сейчас. И даже если ЦИК скажет, что проводить выборы сейчас возможно, вопрос "как это сделать?" никуда не исчезает.

"Так если так настойчиво американцы заботятся о стандартах демократии, пусть представители США приезжают и вместе с нами готовят этот закон о выборах во время войны. Именно во время войны, потому что здесь куча сложных процедур, начиная от того, как должны работать избирательные комиссии во время воздушных тревог, где хранить избирательную документацию – а что если дрон попадет в место расположения комиссии?", – говорит он.

Игорь Рейтерович отмечает, что внести изменения по поводу президентских выборов всё же может Верховная Рада, Конституция Украины этого не запрещает. В случае же, если на это не пойдут, придется ждать окончания военного положения.

Военные, беженцы и законы: главные преграды для выборов

Еще одна проблема, которую упоминает эксперт: организация голосования военных. И хотя приблизительные механизмы проведения такого действа есть, все равно остается куча вопросов. А еще одним слабым местом и давним вопросом являются избиратели за границей, которых с начала полномасштабного вторжения явно стало больше.

В таких условиях, ЦИК должен объяснить: какова ситуация с реестром избирателей, сколько времени нужно на его обновление. Владимир Фесенко говорит, что слышал разные оценки – от нескольких недель до нескольких месяцев. И это только на обновление реестра, чтобы выяснить – кто где находится. И потом спланировать, как проводить выборы за границей. И, соответственно, чтобы человек мог перерегистрироваться.

"Например, бывший житель Бахмута, который может быть где-то в Киеве, или Франковске, или в Испании, или в Германии. Он должен сообщить ЦИК, что находится в соответствующем городе. И дальше уже ЦИК планирует, сколько избирателей, где они находятся, как обеспечить их участие в голосовании", – объясняет эксперт.

И таких сложных технических и организационных вопросов очень много, для проведения выборов их все надо решить. Ведь это не слишком простой процесс – проведение внеочередных выборов – даже в мирное время, несмотря на то, что Украина имеет опыт организации голосования за 60 дней. Сейчас, даже при условии проведения послевоенных выборов, ситуация будет совсем другой.

"По мнению наших экспертов и специалистов, мнению представителей ЦИК, на подготовку послевоенных выборов после завершения войны потребуется около полугода. Если быстро действовать, чрезвычайно быстро. Возможно, четыре месяца", – говорит Фесенко.

Кроме того, как отмечает он, суть заявления Дональда Трампа заключается даже не в самих выборах – это принуждение Украины к миру на российских условиях, принуждение к согласию на так называемый "мирный план", который фактически предусматривает уступки России.

Но если такая ситуация уже возникла, то, думаю, нам нужна публичная дискуссия на эту тему с привлечением Верховной Рады и ЦИК, заявить свою позицию по этим вопросам. И повторюсь, если американцы ставят этот вопрос, то стоит пригласить представителей Госдепартамента, Конгресса и администрации Трампа, чтобы они приехали в Украину и на земле провели необходимую оценку ситуации Владимир Фесенко

