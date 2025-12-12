В предложениях США для Украины есть действительно хороший пункт о деньгах и безопасности, - Яковина

США могут взять на себя управление ЗАЭС и в этом для Украины есть большие перспективы

Известный американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус из The Washington Post опубликовал статью, в которой рассказал о некоторых пунктах мирного плана. В частности, Запорожская атомная электростанция может перейти под американское управление, идея нравится украинской стороне.

Что надо знать:

Оккупировав ЗАЭС в 2022 году, россияне фактически превратили ее в военную базу, сейчас она не производит электроэнергию

США рассматривает вариант взять управление станцией на себя, как один из пунктов мирного плана

В этом случае, ее энергия могла бы питать дата-центры, работающие на компании, которые занимаются ИИ, что было бы очень выгодно для Украины

Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина пояснил, почему такое решение было бы очень хорошим для Украины. ЗАЭС могла бы давать электричество для огромного дата-центра, который приносил бы не только деньги, но и усилил бы безопасность Украины.

Что такое дата-центр

Дата-центр (Центр Обработки Данных) — это специальное здание или помещение, предназначенное для размещения, хранения и обработки больших объемов данных. Оно оснащено мощной серверной и сетевой инфраструктурой, а также надежными системами электропитания, охлаждения и безопасности. Для поддержания работы таких узлов требуется очень много электроэнергии.

Что сейчас происходит с ЗАЭС

Как известно, сейчас Запорожская АЭС оккупирована Россией и она фактически не вырабатывает электроэнергию. Для ее работы не хватает воды, а также ЗАЭС зависит от поставок электричества из Украины. Чтобы атомная электростанция могла вырабатывать электричество, необходимо, чтобы ее системы получали электропитание извне.

Как ЗАЭС под управлением США могла бы принести Украине деньги и безопасность

Американцы предлагают, чтобы 50% электроэнергии от ЗАЭС получала Украина, а 50 — "кто-то еще" (очевидно, что РФ). Однако Украина хочет, чтобы вся станция была под управлением американцев и они нашли применение электроэнергии, которая будет вырабатываться.

Американцы говорят, что, возможно, будет где-то в Запорожской области построен огромный дата-центр, то есть центр обработки информации для использования в искусственном интеллекте, всяких моделях искусственного интеллекта. Сейчас гигантский спрос во всем мире на такие дата-центры. Электричества для их функционирования не хватает, — пояснил Яковина

По замыслу американцев, добавил он, электроэнергию от ЗАЭС можно было бы пустить на питание дата-центра. Он будет обеспечивать необходимыми вычислительными мощностями компании по созданию искусственного интеллекта, и приносить Украине огромное количество денег.

Дата-центры могли бы стать основой экономики Украины

Создание дата-центров, уверен Яковина, могло бы стать основой новой украинской экономики. Крупные, старые, еще советские, заводы в значительной степени были сконцентрированы на Донбассе. Теперь они либо уничтожены, либо находятся под оккупацией. Те, что остались на неоккупированной части Украины тоже повреждены российскими ударами.

То есть экономику надо перепридумать какую-то новую. И вот новой экономикой для Украины могла бы действительно стать экономика дата-центров. Потому что избыточного электричества много, заводы не работают и многие люди уехали. Потребление электроэнергии в Украине существенно сократилось по сравнению там с тем, что было 10 лет назад. А при этом атомная электростанция вырабатывает все также много электроэнергии, и она могла бы пойти на что-то полезное, типа этих дата-центров, — отметил обозреватель

Как создание дата-центров может защитить Украину от нового нападения РФ

По мнению Яковины, наличие таких дата-центров, разбросанных по всей Украине и обслуживающих компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта по всему миру может стать очень серьезным предохранителем от новой российской агрессии. Во всяком случае, отмечает он, более надежным, чем "какая-нибудь клятва на бумаге".

И если Россия все-таки начнет войну и примется бомбить эти дата-центры, то она нарвется на неприятности уже с искусственным интеллектом, который потихоньку становится самой главной действующей силой в мире. Не преувеличением было бы сказать, что через лет так 10 практически всеми процессами на нашей планете будет управлять именно искусственный интеллект. Соответственно, ссориться с ним для Российской Федерации стало бы себе дороже, Иван Яковина

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех сценариях для ЗАЭС. Возможна ли катастрофа на станции, которая стала бременем для главы России Владимира Путина.