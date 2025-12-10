"Надо привыкать к этой риторике": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа об Украине

Администрация США давит на Украину, но риторика Трампа не является новой

В недавнем интервью президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина "блокирует" мирный план и должна согласиться на условия завершения войны, которые продвигают Штаты. Эти слова прозвучали уже не впервые и могут свидетельствовать об усилении давления администрации действующего главы США на Киев.

О том, как воспринимать такие заявления и какими могут быть последствия для Украины, "Телеграф" поговорил с главой Института американистики Владиславом Фарапоновым.

По словам эксперта, интервью Трампа не стоит рассматривать как что-то неожиданное. Он объясняет, что эта риторика логически продолжает предыдущие высказывания американского президента, его советника Уиткоффа и других представителей администрации, которые демонстрируют неполное понимание украинского контекста.

Трамп не любит вдаваться в детали. Для него это выглядит так, что Зеленский был президентом при его первой каденции, прошел срок Байдена, вот уже год второго срока Трампа, а в Украине у власти до сих пор Зеленский Владислав Фарапонов

.

Владислав Фарапонов / Facebook-страница

Фарапонов отмечает, что такое восприятие украинской власти формирует ложное представление Трампа о внутренней политике Киева и добавляет элемент "российского нарратива" к американской дискуссии.

"И, конечно, это российская история, думаю, что русские в своих контактах с Уиткоффом не жалели времени, чтобы сказать, что выборы также должны быть, это часть урегулирования. Поэтому, думаю, это должно быть привычной историей для нас. И вряд ли ее надо воспринимать как-то персонально и неожиданно", – считает эксперт.

По мнению эксперта, желание Трампа как можно быстрее завершить войну — не новость и не сигнал об изменении американской политики в отношении Украины.

"Ему не так важно за чей счет, или за счет чего это будет, лишь бы это только работало. Поэтому, собственно, он так и относится к этому. Поэтому, опять-таки, не думаю, что этим заявлениям стоит удивляться. И я бы не воспринимал их как какое-то финальное давление в переговорах или давление на финальном этапе. Трамп говорил похожие вещи и раньше", – заключает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт по российской внешней политике, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что у Москвы достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия ещё в течение 12–18 месяцев.