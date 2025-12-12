Выборы по требованию Трампа. Сможет ли Украина их провести, объяснил юрист

Проведение президентских выборов во время военного положения – вопрос Конституции

История еще не знает примеров проведения президентских выборов в стране, охваченной войной такого масштаба. Однако это не мешает президенту США делать заявления о необходимости такого голосования, ведь, по его мнению, это может ускорить заключение "мирного соглашения".

"Телеграф" пообщался с заслуженным юристом Украины Андреем Магерой о том, насколько реалистичны законодательные изменения во время военного положения, во сколько миллиардов нам могут обойтись эти выборы и что делать с гражданами, которые оказались в оккупации или за границей.

– Возможны ли вообще выборы президента во время войны? Если возможно, то что для этого нужно сделать?

– Однозначно, никаких выборов в Украине – ни президента, ни парламента, ни местных – не может происходить во время войны и в частности во время полномасштабной войны. Хотя, конечно, мы можем приводить примеры и 2014, и 2015 года, и 2019-2020, когда в Украине проводились выборы, хотя, как известно, агрессия России против Украины началась в 2014. Однако, эти вооруженные столкновения, они не были полномасштабными, они были сосредоточены только на определенной территории.

Второй момент – вся территория Украины с воздуха точно не подвергалась угрозе, как это происходит сейчас. В этой связи и было введено военное положение на всей территории. И предпосылка отмены военного положения – прекращение угрозы для жизни и здоровья украинских граждан, возвращение хотя бы к ситуации до 24 февраля 2022 года, чтобы можно было отменить военное положение и осуществить в дальнейшем подготовку к проведению выборов. Андрей Магера

И это вопрос даже не законодательного уровня, это не вопрос о правовом режиме или избирательном кодексе. Здесь вопрос гораздо более высокого порядка и высокого уровня – это Конституция Украины. В 70-71 статье определены принципы избирательного права, а 64 статья Конституции четко отмечает, что избирательные права граждан во время военного положения могут ограничиваться.

Мы можем проанализировать текст Конституции и выяснить, что изменить ее мы не можем, даже если бы очень хотели, потому что это просто невозможно во время действия военного положения.

– И Верховная Рада не может изменить законодательство о выборах президента?

Верховная Рада может внести изменения в любой закон, но будут ли такие изменения соответствовать Конституции? И в случае конкуренции норм обычного закона с нормами Конституции, безусловно, будет действовать Конституция. Андрей Магера

– Скажите, а сколько денег нужно на выборы президента?

– На этот вопрос я вам не отвечу не потому, что не хочу, а потому, что не знаю. Для этого надо работать в ЦИК и вести смету, потому что это – детальные расчеты по каждой статье этих выборов. Ответ на это может дать только Центральная избирательная комиссия, но скажу, что это будет стоить миллиардов гривен.

– Они в начале года называли цифру в 6 миллиардов по тогдашним ценам.

– Я думаю, что это уже может быть немножко больше. Из-за чего? Из-за того что львиная доля расходов бюджета на проведение выборов — это заработная плата членов комиссии и начисления на эту заработную плату, а она отталкивается от минималки. Минималка у нас постоянно повышается.

– И это же не единственные расходы должны быть? А насчет охраны, мер безопасности с правоохранителями, военной полицией?

– Меры безопасности – это не непосредственная смета выборов. Это непосредственно на содержание этих правоохранительных органов, силовых структур, у них отдельная статья. Это не касается избирательного процесса.

– А сколько могут людей принять участие в этих вот выборах? У нас часть людей осталась на оккупированной территории, часть выехала.

– Если изменения в избирательный адрес не внесены, то человек находится по тому избирательному адресу, по которому он был раньше. Условно говоря, он может быть по избирательному адресу в Мелитополе, а физически в Германии. Или человек может быть по избирательному адресу в Сватово, а физически в Киеве.

Поэтому в отношении таких людей, им нужно будет самим подавать заявление об изменении избирательного адреса или об изменении места голосования. Без такого заявления их вряд ли включат в уточненный список избирателей для голосования.

Что касается заграницы, там точно такая же процедура, но там сложности будут заключаться в том, где они будут голосовать, потому что огромное количество граждан за границей. ООН предоставляет цифры по состоянию на весну 2025 года – 6 миллионов 800 тысяч человек. Это не только избиратели, это и несовершеннолетние, в том числе. Андрей Магера

На консульском учете, исходя из данных Государственного реестра избирателей, которые имеют избирательный адрес за границей, эта цифра не превышает 600 000 человек. То есть это в разы, в разы меньше людей, которые выехали за границу, которые стали на консульский учет. На консульском учете находится лишь меньшинство наших граждан за границей.

