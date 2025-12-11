Укр

Часть договоренностей между США и Россией: почему требования Трампа по выборам могут закончиться ничем

Роман Бессмертный, Дональд Трамп, Владимир Зеленский Новость обновлена 11 декабря 2025, 16:17
Роман Бессмертный, Дональд Трамп, Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Легитимность власти, после проведения выборов под внешним давлением, просто растворится, как туман

Президент США Дональд Трамп активно требует от Владимира Зеленского проведения выборов даже во время действия в Украине военного положения. Он очень раздражен позицией президента Украины и Европы, что организовать этот процесс в таких условиях нереально.

Лидер США своей риторикой не просто давит на Владимира Зеленского, а реализует свою часть договоренностей, достигнутых на Аляске между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

"Это не просто давление — это часть договоренностей, достигнутых на Аляске. И именно фигура Зеленского является ключевым элементом. Но они не понимают, что результат будет противоположным замыслу Москвы и Трампа", — сказал Бессмертный.

Дипломат объяснил, что Путину нужны выборы в Украине, чтобы сеять хаос и расшатывать Украину. А Трамп играет в это, чтобы показать, что в определенных вопросах он "солидарен" с Путиным.

"Трамп прекрасно знает, что позиция Зеленского легитимна, а условий для проведения выборов нет. Поскольку действует прямой правовой запрет из-за военного положения. Он сам это признавал не раз. Но в политической игре логика не нужна", — отметил Бессмертный.

Роман Бессмертный
Роман Бессмертный Фото Укринформ

Он добавил, что европейские лидеры указали очень четко, что выборы невозможны, пока идет война. Правовой подход к этому вопросу ставит еще более жесткие рамки.

"Поэтому здесь можно быть спокойным. Вопрос выборов четко закреплен в Конституции Украины. У нас одно из лучших избирательных законодательств. На все "упреки" Трампа ответы давно существуют", — подчеркнул политик.

Возможны ли выборы в Украине

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине можно провести выборы во время военного положения. Однако, главным требованием является обеспечение устойчивого режима прекращения огня.

"В этой ситуации президент демонстрирует слабину. Вопрос строго определен Конституцией и законами. И дело не в Зеленском — это вопрос государственности. Превращать выборы в политический театр для московского фюрера по прихоти Трампа – это слишком высокая цена. Все необходимое для ответа уже выписано в Конституции. Никто не будет это ломать", — подчеркнул Бессмертный.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото АР

Он добавил, что к Дональду Трампу тоже можно задавать вопросы. В частности, как провести выборы на оккупированных территориях? Что делать избирателям из Крыма и новооккупированных территорий и т.д.

"Поэтому, проводить выборы сейчас и незаконно, и антиконституционно. А самое главное, что легитимность власти после таких выборов просто растворится. Именно этого и добивается Путин. А Вашингтон вместо правовой справки занимается болтовней, не разобравшись в ситуации", — подчеркнул Бессмертный.

