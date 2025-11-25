Зеленский все же собирается к Трампу в США. Что известно

Ранее в Белом доме заявляли, что визит Зеленского в США в ближайшее время не планируется

Президент Украины Владимир Зеленский до конца ноября может посетить США для встречи с главой страны Дональдом Трампом. Цель визита – завершить финальные этапы мирного плана, который обсуждался в Женеве и достигнуть договоренностей с Трампом.

Что нужно знать:

После успешных консультаций в Женеве Зеленский в ближайшие дни может встретиться с Трампом в Белом доме

Киев ожидает, что на этой встрече удастся согласовать с главой США мирный план

В дальнейшей работе над будущим соглашением Украина рассчитывает на поддержку европейских союзников

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Он добавил, что делегации Украины и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве.

Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом, Рустем Умеров

Он добавил, что Украина ценит продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями и неизменные усилия Трампа по завершению войны. В дальнейших шагах работы над предстоящим соглашением Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров.

При этом ранее в Белом доме заявляли, что встреча Зеленского и Трампом на этой неделе не запланирована. Это стало ответом на запрос украинской стороны о встрече двух президентов в Белом доме для согласования условий "мирного плана" в "дедлайн" 27 ноября, который поставил Вашингтон Киеву. Однако после успешных консультаций в Женеве "дедлайн" уже не актуален.

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября США представили новый "мирный план" для Украины. Он состоял из 28 пунктов, которые очень выгодны для РФ и несправедливы относительно жертвы ее агрессии — Украины. К примеру, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения. Идет интенсивный дипломатический процесс, чтобы сделать соглашение более выгодным для нас, в частности, в минувшее воскресенье делегации Украины и США работали над положениями будущего соглашения в Женеве.