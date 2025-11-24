США и Украина сделали совместное заявление по результатам переговоров в Женеве

Интенсивная работа над мирным планом продолжится

По результатам переговоров в Женеве, Соединенные Штаты и Украина опубликовали совместное заявление. В документе отмечается, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

Что нужно знать:

По итогам консультаций подготовили обновленный рамочный документ по миру

Киев отметил благодарность США за работу по достижению мира

Штаты и Украина в ближайшие дни продолжат работать над мирным планом

Совместное заявление Вашингтона и Киева обнародовано на сайтах Белого дома и президента Украины. В начале документа отмечается, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и преисполненными взаимного уважения. По мнению обеих сторон, консультации были "крайне продуктивными".

Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, - говорится в публикациях

Отдельно отмечено, что украинская делегация еще раз выразила благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за непреклонную преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней. Стоит отметить, что в день переговоров Трамп упрекнул руководство Украины в "неблагодарности".

По результатам консультаций Киев и Вашингтон договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Консультации пройдут в тесном контакте с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут приниматься президентами Украины и Соединенных Штатов. Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по достижению мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление, — говорится в завершении заявления

Переговоры в Женеве — что известно

В воскресенье, 23 ноября в Женеве продолжался интенсивный дипломатический процесс по мирному плану для Украины. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. С американской стороны во встрече принимали государственный секретарь США Марко Рубио, министр армии Дэн Дрисколл и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Андрей Ермак и Марко Рубио в Женеве

После очередного раунда переговоров секретарь СНБО член делегации Украины Рустем Умеров заявил, что текущая редакция мирного плана находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров сказал, что они были "самыми продуктивными" и "самыми результативными". Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план "некоторые изменения" и еще многое предстоит сделать.

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября США представили новый "мирный план" для Украины. Он состоит из 28 пунктов, которые очень выгодны для РФ и несправедливы относительно жертвы ее агрессии — Украины. К примеру, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения. Также есть в нем и другие мечты Кремля о статусе русского языка и церкви Московского патриархата в Украине. Идет интенсивный дипломатический процесс, чтобы сделать соглашение более выгодным для нас.