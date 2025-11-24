"Очень непросто": Зеленский предупредил украинцев и высказался по поводу мирного плана

Россия не уменьшает давление, поэтому украинцам следует серьезно относиться к воздушным тревогам, подчеркнул глава государства

После встречи украинской и американской делегаций в швейцарской Женеве пунктов "мирного плана" уже не 28, а меньше. Список необходимых, но правильных шагов для окончания войны может стать работоспособным.

Впрочем, над финальной версией документа еще предстоит поработать всем вместе, чтобы "сделать все достойно". Об этом в своем вечернем обращении подчеркнул президент Владимир Зеленский.

"И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, очень детальная работа", — отметил глава государства, добавив, что чувствительные пункты он обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не будет преградой миру, и украинская сторона готова работать максимально быстро по этому вопросу.

Также он подчеркнул, что Россия не снизит давление на Украину, и в эти дни и недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов.

"Мы точно понимаем, с кем имеем дело", — признал глава государства, добавив, что Сил обороны и безопасности будут реагировать соответственно.

"И было бы справедливо для всех наших партнеров – и прежде всего для американской стороны – учитывать угрозу, которую видит и их разведка, и если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. И это реально сделать тем, кто действительно сильный в мире. И много зависит от Америки. Россия войну начала — Россия должна войну закончить" Владимир Зеленский.

